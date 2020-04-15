Что ждет школьников и студентов на удаленке

Российские школы и вузы ушли в онлайн. Что будет с ЕГЭ и ОГЭ? В каких классах учебный год может закончиться раньше? Будут ли студентам платить стипендию на удаленке? "РГ" публикует самую важную информацию для учеников и студентов.

Кому каникулы

Учебный год в школах может закончиться раньше. Но конкретные меры каждый регион определит сам, исходя из ситуации на местах. Министерство просвещения представило три основных сценария.

Там, где все благоприятно, дети смогут продолжить ходить в школу. Но при этом должны быть соблюдены санитарные требования и меры профилактики. Школы продолжают штатную работу, например, в северных районах Якутии, где нет коронавируса, но есть проблемы с интернетом.

Второй сценарий: продолжить учебу по прежнему графику, но полностью переведя ее на дистанционный формат. Так поступили 94% российских школ.

Третий сценарий: досрочно завершить учебный год для 1-8 классов и выставить итоговые оценки по результатам уже завершенных четвертей. При этом часть программы можно будет перенести на следующий учебный год. Это уже реализуется в Хабаровском крае.

Минус экзамен

Для учеников девятого класса - важные новости. У них останется два обязательных ОГЭ: русский язык и математика. Экзамены по выбору проводиться не будут. ОГЭ в этом году должны написать более 1,4 миллиона школьников.

У девятиклассников останется всего два обязательных ОГЭ: русский язык и математика. Фото: РИА Новости www.ria.ru

В зависимости от эпидемической обстановки регионы смогут сами определить сроки проведения ОГЭ по завершении учебного года. Пункты проведения экзаменов для девятиклассников будут организованы на базе тех школ, в которых они обучались. При этом сложность ОГЭ меняться не будут: экзамен точно не станет легче.

ЕГЭ по расписанию

Что с единым госэкзаменом, который планируют сдавать почти 800 тысяч ребят? Тут таких глобальных изменений не предвидится. Ни один ЕГЭ не отменяется: все они пройдут по единому расписанию для всей страны. Подготовка старшеклассников к экзаменам продолжится. Проект расписания уже опубликован.

8 июня - география, литература, информатика (ИКТ); 11 июня - русский язык; 15 июня - ЕГЭ по математике (базовый и профильный сдаются в один день); 18 июня - история, физика; 22 июня - обществознание, химия; 25 июня - биология и письменный экзамен по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский, китайский); 26 июня и 29 июня - устный экзамен по иностранным языкам (раздел "Говорение"). Также указаны резервные дни по всем предметам - с 1 по 11 июля.

Как будем учиться

Далеко не все школы оказались готовы к переходу на удаленку. Проблемы известные: где-то плохой интернет или его вообще нет, где-то не хватает компьютеров и гаджетов - ни детям, ни учителям. И далеко не все педагоги умеют вести уроки онлайн. А электронные платформы не выдерживают нагрузки, тормозят и зависают. Все эти проблемы система образования пытается "переварить". "Горячая линия" минпросвещения работает круглосуточно, телефон: +7 (800) 200-91-85.

Уже разработаны несколько моделей для обучения школьников на дому. Первая - для тех городов, где есть стабильный высокоскоростной интернет: и здесь в помощь очень много цифровых платформ. Министерство просвещения рекомендует "Российскую электронную школу". Второй вариант - где интернет есть, но скорости невысокие: здесь возможно взаимодействие по электронной почте. Еще один вариант - для тех, у кого нет доступа ни к интернету, ни к компьютерам. Здесь возможна работа с учебниками и по старинке, в тетрадках. А контакт с учителями можно поддерживать по мобильной связи.

Высшее домашнее

Российские вузы адаптировались к ситуации и готовы организовать летнюю сессию в онлайн-режиме.

А минобрнауки, в свою очередь, определилось со сроками проведения вступительной кампании. Если бы не коронавирус, абитуриенты должны были бы подавать свои заявления до 20 июля. Теперь же сроки сдвинулись: последний день подачи документов на поступление на бюджет - 10 августа. Первая волна зачислений пройдет 19 августа, вторая - 24 августа.

По словам Валерия Фалькова, вузам нужно постараться и, насколько возможно, провести прием в дистанционном формате. В минобрнауки надеются, что страна сможет начать учебный год первого сентября, как обычно.

Рубль в зачетке

Несмотря на сложную ситуацию и дистанционное обучение, студенты и аспиранты получат стипендии в полном объеме. Во всяком случае, все подведомственные вузы еще в начале апреля получили финансирование на стипендии для студентов и аспирантов в полном объеме - почти 13 миллионов. А в министерские НИИ поступило более 178 миллионов. В том числе профинансированы и стипендии президента и правительства.

Учите спокойно!

Университетам, чья госаккредитация заканчивается в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года, продлят ее автоматически еще на год. Об этом сообщили в Рособрнадзоре. Решение относится ко всем вузам, независимо от их организационно-правовой формы и уровня образования.

То есть право на продление имеют и государственные, и частные аккредитованные вузы. Причем продление производится без выдачи нового свидетельства.

Пока студенты дома

Как только вузы перешли на дистанционное обучение, многие студенты решили, что самоизолироваться и учиться на удаленке будет легче из дома. На сегодняшний момент по домам разъехались около полумиллиона студентов. Общежития опустели, но плата за проживание до сих пор продолжала капать. В минобрнауки стали поступать жалобы.

Валерию Фалькову пришлось направить в вузы письмо с рекомендацией на время снизить или совсем отменить оплату за проживание в общежитиях.

Если оплата уже проведена - ее рекомендуется перенести на будущее, в счет того месяца, когда студенты вернутся к очной учебе.

На работу - в alma-mater

В минобрнауки задумались над тем, как организовать работу для студентов на базе вузов. В ведомстве считают, что на фоне пандемии университеты должны помочь студентам. Ведь многие из них до вспышки коронавируса имели возможность подрабатывать. Кто-то благодаря этому мог оплачивать учебу, кто-то просто жил на эти деньги. Сейчас большинство ребят работу потеряли.

- В этой непростой ситуации университеты станут работодателями для своих студентов, - заявил Валерий Фальков. - Пилотные проекты уже запущены в Дальневосточном федеральном университете, Томском госуниверситете и Балтийском федеральном университете им. Канта. Рассчитываем, что в ближайшее время будет запущен федеральный банк вакансий для студентов по всей стране.