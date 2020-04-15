Депутат предложил бесплатно раздавать продукты

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов предлагает отменить налоговую нагрузку на продукты, которые торговля бесплатно готова передать нуждающимся.

Законодательная инициатива депутатов Государственной Думы Сергея Вострецова и Николая Валуева - отменить НДС и налог на прибыль на продовольственные товары (кроме алкогольной и табачной продукции), которые безвозмездно передаются социально незащищенным жителям, обсуждается уже несколько месяцев. Но в нынешних условиях такое решение нужно принимать безотлагательно, считает Сергей Вострецов.

Он напоминает: магазины продолжают выбрасывать просроченные продукты для последующей утилизации. Это 17 миллионов тонн пищевых отходов в год. "Хотя было бы логично и правильно за несколько дней до истечения срока годности раздавать продукты бесплатно тем, кто в них нуждается. Однако при существующей системе налогообложения это будет в убыток тем, кто готов поделиться: ведь со всего передаваемого даже на благотворительной основе товара все равно придется заплатить налог на прибыль и НДС", - отмечает Вострецов.

По данным Росстата, на которые сослался депутат, в прошлом году за чертой бедности оказались более 20 миллионов жителей России. Сейчас, в связи с проблемами на рынке труда, их не стало меньше. По самым скромным подсчетам, переданные на благотворительность продукты помогут примерно 2,75 миллиона социально незащищенных граждан. "Поэтому предлагаю принять решение незамедлительно, без лишней бюрократической волокиты", - подчеркнул Сергей Вострецов.