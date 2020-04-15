Депутат предложил бесплатно раздавать продукты

Новости

Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом 04:05
В Приморье возобновили обучение детей в малокомплектных школах 03:40
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19 03:29
Глава МИД Турции озвучил условие для покупки систем ПРО у США 03:13
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения 02:58
SpaceX отложила намеченный на четверг запуск 60 спутников Starlink 02:47
Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов 01:53
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков 01:46
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом 01:32
Министр здравоохранения пояснил, когда улучшится ситуация с коронавирусом 01:15
РФ и РБ не выявили изменений радиационной обстановки из-за пожаров у ЧАЭС 00:55
В Калининградской области ввели пропуска для передвижения по региону 00:41
В Москве закроют платформу станции МЦД-2 "Каланчевская" в сторону Нахабино 00:37
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 00:22
РПЦ призвала выставить в окна на Пасху фонарики вместо опасных свечей 00:05
Заболеваемость COVID-19 в Москве перестанет расти через неделю 14.04.2020
Госдеп США сообщил о первом случае смерти дипломата из головного офиса 14.04.2020
Тест на COVID-19 у российских строителей Белорусской АЭС не подтвердился 14.04.2020
США не сочли пуски ракет Северной Кореей провокационными 14.04.2020
Эксперты предсказали двукратное сокращение доходов авиакомпаний в 2020 году 14.04.2020
Министр Саудовской Аравии: У Эр-Рияда и Москвы семейные отношения 14.04.2020
В Париже предлагают превратить бульвары в велодорожки 14.04.2020
В Саранске СК проверит информацию о голодающем пенсионере 14.04.2020
Попова: Плавный рост числа заболевших в России позволяет помочь пациентам 14.04.2020
Начались международные исследования препарата для лечения COVID-19 14.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
15.04.2020 03:42
Рубрика: Власть

Депутат предложил бесплатно раздавать продукты

Текст: Ольга Игнатова
Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов предлагает отменить налоговую нагрузку на продукты, которые торговля бесплатно готова передать нуждающимся.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Законодательная инициатива депутатов Государственной Думы Сергея Вострецова и Николая Валуева - отменить НДС и налог на прибыль на продовольственные товары (кроме алкогольной и табачной продукции), которые безвозмездно передаются социально незащищенным жителям, обсуждается уже несколько месяцев. Но в нынешних условиях такое решение нужно принимать безотлагательно, считает Сергей Вострецов.

Фото: iStock
В Госдуму внесены поправки о госрегулировании цен на продукты

Он напоминает: магазины продолжают выбрасывать просроченные продукты для последующей утилизации. Это 17 миллионов тонн пищевых отходов в год. "Хотя было бы логично и правильно за несколько дней до истечения срока годности раздавать продукты бесплатно тем, кто в них нуждается. Однако при существующей системе налогообложения это будет в убыток тем, кто готов поделиться: ведь со всего передаваемого даже на благотворительной основе товара все равно придется заплатить налог на прибыль и НДС", - отмечает Вострецов.

По данным Росстата, на которые сослался депутат, в прошлом году за чертой бедности оказались более 20 миллионов жителей России. Сейчас, в связи с проблемами на рынке труда, их не стало меньше. По самым скромным подсчетам, переданные на благотворительность продукты помогут примерно 2,75 миллиона социально незащищенных граждан. "Поэтому предлагаю принять решение незамедлительно, без лишней бюрократической волокиты", - подчеркнул Сергей Вострецов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса