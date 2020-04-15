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15.04.2020 06:43
Рубрика: Экономика

Высаживать из общественного транспорта безбилетных детей запретят

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 82(8136)
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, строго запрещающий высаживать из автобусов детей до 16 лет.
До шестнадцати лет - не "заяц". Фото: Photoxpress До шестнадцати лет - не "заяц". Фото: Photoxpress
До шестнадцати лет - не "заяц". Фото: Photoxpress

Возможно, некоторым кондукторам при оформлении на работу удаляют человечность. Поэтому время от времени в ленте новостей появляются истории, как где-то водители, кондукторы или контролеры высадили из общественного транспорта очередного ребенка и бросили посреди дороги. Мороз, грязь, глухой ли лес вокруг - неважно: бедные дети должны ходить пешком. Иногда с риском для жизни.

Неприязнь контролеров к "зайцам" понять можно. Но почему злость некоторых работников транспорта распространяется и на детей? Как бы то ни было, правительство России подготовило проект поправок в "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта".

Инициатива предлагает законодательно запретить высаживать из автобусов детей, у которых на руках не оказалось билетов.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Законопроект внесен в Госдуму. Сейчас Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству отправил документ в рассылку для сбора отзывов. Пакетом с документом идет и проект поправок в КоАП.

"Подготовленные инициативы направлены на устранение существующих пробелов, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Предлагается установить в законодательстве безусловный запрет на высадку из общественного транспорта детей до 16 лет, не имеющих возможности оплатить билет".

По его словам, если несовершеннолетние, не достигшие 16 лет, следуют без взрослых, то ни контролеры, ни водители не вправе будут заставить их выйти из автобуса. Даже если у ребенка нет билета, надо дать ему возможность вернуться домой.

"Вопросы же в таких случаях надо задавать его родителям. Известны факты, когда безбилетных детей высаживали из общественного транспорта в тех случаях, когда их здоровье и даже жизнь оказывались под угрозой, - говорит Владимир Груздев. - Также вводятся нормы, наделяющие контролеров в общественном транспорте правом требовать у пассажиров документы, удостоверяющие личность".

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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