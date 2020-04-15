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15.04.2020 00:15
Рубрика: Спорт

Плей-офф сократят

Еврокубки могут быть доиграны в формате одного матча
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8135)
Ассоциация европейских клубов (ЕСА) и УЕФА пришли к консенсусу по вопросу завершения нынешнего сезона.

По информации зарубежных СМИ, все национальные первенства будут доиграны без зрителей до отложенных еврокубковых матчей. Все встречи Лиги чемпионов и Лиги Европы, намеченные на август, также пройдут при пустых трибунах. При этом четвертьфиналы и полуфиналы этих турниров будут проходить в формате одного поединка на нейтральном поле. Новый сезон планируется начать в сентябре.

Фото: EPA-EFE
Телеканал ZDF: УЕФА планирует возобновить еврокубки в июле или августе

Ранее стало известно, что УЕФА определило план, согласно которому еврокубки могут быть доиграны в течение трех недель в августе. Но для воплощения этой идеи организация может потребовать возобновить внутренние чемпионаты стран не позднее середины июня. Напомним: все соревнования под эгидой УЕФА, кроме первенства Беларуси, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Тем временем стало известно, что "Лацио" проявляет интерес к капитану сборной России Артему Дзюбе. По сообщениям итальянской прессы, в римском клубе следят за игрой Дзюбы и изучают возможность этого трансфера грядущим летом.

Ранее также сообщалось, что "Лацио" интересуется одноклубником Дзюбы иранцем Сердаром Азмуном, а также Александром Кокориным, выступающим на правах аренды за "Сочи".

Возвращаясь к Дзюбе, добавим, что зимой он мог переехать в Англию. В его приглашении был заинтересован лондонский "Тоттенхэм", но в итоге форвард остался в Санкт-Петербурге.

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