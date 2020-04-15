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15.04.2020 19:52
Рубрика: Происшествия

Заключение с компенсацией

Европейский суд высоко оценил новый российский закон
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8137)
Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб от российских заключенных на ненадлежащие условия содержания в казенных домах. Об этом сообщили в Министерстве юстиции России.
Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС
Фото: Алексей Витвицкий/ТАСС

Причина: в нашей стране появился эффективный механизм защиты прав заключенных на определенные условия содержания. Например, по закону положено, чтобы в камере следственного изолятора на человека приходилось не менее четырех квадратных метров. Поэтому немало заключенных, чье личное пространство в тюрьме составляло менее трех метров, дошли до Страсбурга, требуя компенсаций.

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Но в конце прошлого года в России был принят закон, давший право заключенным подавать иски в суд за плохие условия в тюрьме. Соответствующие поправки внесены в Закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и Уголовно-исполнительный кодекс.

Теперь любой заключенный, недовольный условиями в тюрьме, может обратиться в суд рядом с казенным домом и потребовать компенсацию. Для ее получения нужен только факт нарушения норм. Заключенному достаточно возмутиться плохим питанием, тесной камерой или грязной душевой и т.п. и грамотно изложить это в жалобе.

Как подчеркивают в Минюсте, закон был принят по инициативе ведомства. Сейчас Европейский суд по правам человека опубликовал решение по одному из дел, в котором положительно оценил новое средство правовой защиты, созданное в России для урегулирования жалоб на ненадлежащие условия содержания в тюрьмах, а также иные меры общего характера, принятые в стране для улучшения ситуации в пенитенциарной системе.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Правительство Минюст Тюремная реформа

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