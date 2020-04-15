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15.04.2020 21:03
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура потребовала пресечь распространение фейков о коронавирусе

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура продолжает в ежедневном режиме бороться с коронавирусными фейками. Причем во многих случаях выявляются не только фейки, но и граждане, которые из распространяют. В этих случае речь идет уже не только о блокировке недостоверной информации, но и об административном и даже уголовном преследовании тех, кто ее распространяет.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Так например, как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в Instagram был выявлен комментарий к публикации "У медсестры из Кировской больницы не подтвердили коронавирус". Некий пользователь заявил, что "никакого коронавируса нет, а все это глобальный обман и заговор" и призвал "восстать против власти" ради спасения.

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По этому факту Центром по противодействию экстремизму УМВД России по Астраханской области проводится проверка на предмет возбуждения уголовного дела в связи с призывами к экстремистской деятельности, а также административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.(злоупотребление свободой массовой информации).

Кроме того, во "ВКонтакте" к новости "В Тверской области продлен срок действия ряда дополнительных мер по предупреждению распространения коронавируса" один из пользователей 13 апреля оставил комментарий, в котором сообщил о якобы "почти 1000 заболевших коронавирусом в Твери".

Там же во "ВКонтакте" к другой новости "В Тверской области зарегистрированы ещё 7 новых случаев коронавируса" еще один пользователь написал следующее: "Откуда вы знаете???? Я живу рядом с 7ой ГБ и у них закончились мешки для умерших!!! В одеялах вывозят, а месяц только начался (на каждый месяц на больницу выделяют определенное количество мешков)".

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Вместе с тем, как отметили в Генпрокуратуре, согласно официальным данным, в Тверской области по состоянию на 14 апреля были зафиксированы 75 случаев заболевания COVID-19.

Сведения о выявлении данных комментариев направлены прокуратурой в УМВД России по Тверской области для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

На YouTube прокурорами было выявлено видео под названием "Коронавируса нет и не будет!", в котором говорится об отсутствии коронавирусной инфекции в России и мире. И что все фейки про пандемию распространяются лидерами США для того, чтобы дестабилизировать мировую экономику. Аналогичные видеоролики были выявлены еще на ряде интернет-ресурсов.

Также прокурорами был выявлен ряд интернет-ресурсов с видео: "Опомнись! Тебя обманули!". Ролик пропагандирует идею об искусственно созданной болезни, "которой на самом деле не существует, и что коронавирус - это ОРВИ, осложненное пневмонией. Конечная цель - электронное рабство".

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Похожее содержание было и в "Открытом письме ассоциации медиков России", с так называемой "Резолюцией круглого стола "Коронавирус: борьба с вирусом или с правами народа?". В нем говорится о том, что "коронавирус - это ОРВИ, которое не несет для жизни и здоровья опасности".

Еще один видеоролик был размещен на YouTube под названием "Лже Корона Вируса. Климатическая Эвакуация. Часть 2". Автор сообщает об "отсутствии опасности коронавирусной инфекции, искусственном распространении информации о данной инфекции с целью дальнейшего развязывания военных действий, а также о возможной в связи с этим революции в Екатеринбурге".

Как отметили в надзорном ведомстве, распространение перечисленных недостоверных сведений создает предпосылки к социальной напряженности в стране, а также массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. В связи с этим Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к этой информации.

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