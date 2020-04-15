Серьезные инфекционные заболевания являются общим врагом человечества. Эпидемия новой коронавирусной пневмонии COVID-19 распространяется по миру, создавая огромную угрозу жизни и здоровью людей, порождая серьезные проблемы, связанные с глобальной безопасностью в сфере общественного здравоохранения. Сложившаяся ситуация вызывает тревогу и обеспокоенность во всех странах. В условиях общего кризиса ни одна страна в мире не может заботиться только о собственных интересах, международное сообщество, как никогда, нуждается в единстве и сотрудничестве.

Вечером 26 марта председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине принял участие в состоявшемся в режиме видеосвязи чрезвычайном саммите лидеров G20 по COVID-19 и выступил с речью "Совместная борьба с эпидемией и преодоление трудностей общими усилиями". Лидер Китая, твердо придерживаясь концепции сообщества единой судьбы человечества и учитывая практический опыт Китая в борьбе с эпидемией, выдвинул ряд важных предложений по укреплению международного сотрудничества в области профилактики и контроля за эпидемией, стабилизации мировой экономики. Речь Си Цзиньпина раскрыла ведущую роль Китая в мировой войне против вируса, вселила мощную уверенность в глобальную противоэпидемическую работу и вызвала большой положительный отклик со стороны международной общественности.

Столкнувшись с внезапной вспышкой COVID-19, правительство и народ Китая не утратили силу духа и мужественно вступили в бой с вирусом. С самого первого дня борьбы с эпидемией Китай ставит жизнь и здоровье человека на первое место. Весь китайский народ действует в соответствии с общепризнанными принципами: укреплением доверия, усилением единства, обеспечением научно обоснованного контроля и лечения, а также применением целенаправленных мер по ликвидации эпидемии. Китай мобилизовал всю нацию, создал механизмы коллективного контроля и лечения, действовал открыто и прозрачно и моментально вступил в народную войну против вспышки эпидемии. В ходе напряженной работы Китай понес огромные жертвы, однако сейчас ситуация в КНР устойчиво развивается в положительном направлении, а жизнь и работа народа стремительно возвращаются к нормальному режиму. Международное сообщество в целом считает, что Китай принял эффективные меры по профилактике и контролю, добился замечательных результатов, предоставил другим странам мира полезный опыт в борьбе с эпидемией, а также дал странам большую надежду и силы для окончательной победы над эпидемией.

Вирус не признает границ, эпидемия является общим врагом всего человечества. Коронавирус нового типа свирепствует по всему миру, в этот момент международному сообществу необходимо укреплять веру в собственные силы, проявлять единство и работать сообща, чтобы одержать победу в битве с таким серьезным инфекционным заболеванием.

Китай готов оказывать посильную помощь странам, пострадавшим от эпидемии

В настоящее время в мире ускоряется распространение эпидемии нового коронавируса, что оказывает отрицательное воздействие на рост мировой экономики. Китай призвал страны мира оставаться решительными при ведении общемировой войны против вспышки COVID-19 и действовать стремительно, чтобы остановить распространение вируса. Особенно необходимо помогать развивающимся странам со слабыми системами общественного здравоохранения повышать готовность и потенциал реагирования. Государствам мира следует действовать сообща, выводить вопросы контроля и лечения нового коронавируса на международный уровень, совместно работать над созданием самой прочной в истории глобальной сети контроля и лечения. Государства должны поддержать ВОЗ и другие международные организации в их действиях по разработке научно обоснованных, качественных методов контроля, лечения и уменьшения распространения инфекции через государственные границы. Кроме того, следует улучшать международную координацию в вопросах макроэкономических решений, проводить убедительную и эффективную фискальную и кредитно-денежную политику, координировать финансовое регулирование, сокращать пошлины, устранять барьеры и способствовать свободной торговле, чтобы поддержать стабильность производственных цепочек и поставок в мировом масштабе и обеспечить основные нужды народов.

В самое трудное время борьбы со вспышкой эпидемии Китай получил поддержку и помощь от многих участников мирового сообщества. Такие проявления дружбы навсегда останутся в памяти и будут вызывать чувство благодарности у китайского народа. На чрезвычайном саммите лидеров G20 по COVID-19 председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться своей передовой практикой, проводить совместные исследования и разработки препаратов и вакцин, оказывать посильную помощь странам, пострадавшим от распространения эпидемии, увеличивать поставки на международный рынок фармацевтических изделий, товаров повседневного спроса, материалов для борьбы с эпидемией и другой продукции. Китай уже основал доступную всем странам онлайн-базу знаний по COVID-19. КНР продолжит придерживаться фискальной политики на опережение и осмотрительной кредитно-денежной политики, будет и дальше проводить политику реформ и открытости, расширять доступ к рынку, улучшать деловую среду и расширять импорт товаров и инвестиции, чтобы внести свой вклад в стабилизацию мировой экономики. Руководствуясь важной речью председателя Си Цзиньпина, Китай будет продолжать содействовать развитию многостороннего механизма G20 для достижения более эффективного международного консенсуса, а также принимать прагматические меры, чтобы помочь миру как можно скорее сдержать распространение вируса и восстановить рост мировой экономики.

Эпидемия COVID-19 вновь доказала, что человечество тесно связано единой судьбой. Только путем солидарности и взаимной помощи международная общественность сумеет преодолеть эпидемию и встретить новое светлое будущее человечества.

Материал подготовлен по материалам газеты "Жэньминь Жибао".