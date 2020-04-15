Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов

Больше чем на шесть миллиардов долларов за день выросло состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Увеличить доход помог рекордный рост стоимости акций компании. Информация об этом появилась на сайте журнала Forbes.

"К закрытию торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник стоимость акций крупнейшего в мире онлайн-ритейлера выросла на 5,3%, составив рекордные 2 238 долларов за штуку. Состояние Безоса, который владеет 11,2% акций корпорации, увеличившись примерно на 6,4 миллиарда долларов - до 138 миллиардов", - со ссылкой на издание пишет ТАСС.

В начале апреля Forbes в третий раз подряд поставил Безоса на первое место в списке богатейших людей мира. На тот момент его состояние оценивалось примерно в 113 миллиардов долларов. Второе место рейтинга богатейших людей занял один из основателей Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 98 миллиардов долларов. Третье досталось генеральному директору французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернару Арно, чье состояние эксперты оценили в 76 миллиардов долларов.