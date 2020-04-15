Глава МЧС с понедельника ушел на "удаленку"

Глава МЧС России Евгений Зиничев с понедельника перешел на удаленный формат работы, чтобы "не рисковать здоровьем ближнего круга" после того, как 4 апреля побывал на месте обрушения подъезда в пятиэтажке в Орехово-Зуеве и вступал там в контакт с большим кругом людей.

Так министр, возможно, решил ответить своим критикам, которые в телеграм-каналах стали упрекать его за то, что тот якобы в понедельник улетел на Валдай.

- Я побывал и на месте, где 4 апреля произошло обрушение жилого дома, а потом заехал и в школу - пункт временного размещения жильцов... Там было не менее человек 150. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем своего ближнего круга, а это все руководство МЧС, решил - по совету коллег - перейти на некоторое время на удаленный режим работы, - рассказал Евгений Зиничев в опубликованном сегодня интервью "Комсомольской правде".

Кстати, после рухнувшего дома министр посетил еще место пожара дома престарелых в Москве и слетал в Тюменскую и Омскую области, где также общался с большим количеством людей. В целом же, по словам министра, режим работы "на удаленке" для него привычный.

- Все время в разъездах - "режим удаленки" - он у меня постоянный, - сообщил глава МЧС.

Отвечая на вопрос, участвует ли МЧС тоже в "спасении страны" во время эпидемии, ведь это более чем чрезвычайная ситуация, глава МЧС согласился, но сказал: "Мы как-то не привыкли особенно афишировать свою работу".

При этом пока не ясно будет ли теперь проводиться проверка в отношении авторов скандальных постов в соцсетях на предмет фейков.

Министр лишь обратил внимание на то, что МЧС в период эпидемии также принимает самое активное участие в ликвидации угрозы коронавируса.

- В основном, обращения касаются помощи по санобработке социальных объектов и транспортной инфраструктуры. - сообщил глава МЧС. - С начала апреля подразделения МЧС России проводят дезинфекцию - в ежедневном режиме. Уже обработано более 70 больниц, поликлиник и свыше 80 образовательных учреждений плюс 20 с лишним объектов социального обслуживания, а также более 2600 объектов транспортной инфраструктуры, почти 900 километров автодорог. И эта работа будет продолжена.