Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота". Ранее этим же бортом в Нью-Йорк из российской столицы прибыла группа американцев, решивших вернуться в США.

Всего на борту находятся более 260 россиян. Ожидаемое время прибытия в аэропорт Пулково - 11:45 мск, затем самолет направится в Шереметьево. Отмечается, что в числе пассажиров - несовершеннолетние. Одна из девочек рассказала ТАСС, что участвовала в программе, по которой должна была около года учиться в США. По ее словам, этим же рейсом возвращаются еще три российские школьницы.

В начале апреля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что более двух тысяч российских граждан, находящихся на территории США, выразили желание вернуться домой. Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в США. В мегаполисе выявлено уже свыше 203 тысяч случаев заражения, скончались 10,8 тысячи пациентов.