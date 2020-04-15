Как мошенники пытаются заработать на эпидемии коронавируса

Телефонные мошенники - одни из самых изворотливых. В их сети попадают и старики, и молодежь. Константин Завражин

Как в России

Псевдотесты, обереги и дезинфекция

Первое, на чем пытаются заработать аферисты, - это продажа тест-систем, волшебных лекарств и оберегов. Например, в Москве, как сообщает пресс-служба столичного Департамента информационных технологий мэрии, цена на несуществующие экспресс-полоски для выявления инфекции COVID-19 достигает 15 тысяч рублей. Но это копейки по сравнению с ценой на магические "средства защиты": амулеты, обереги, заговоренные браслеты. Их стоимость может достигать 300 тысяч рублей.

Еще одно ноу-хау - преступники в прямом смысле слова пошли по домам. Якобы для дезинфекции. Причем аферисты тщательно маскируются - приходят в масках и костюмах химзащиты! Пока один отвлекает внимание, второй "чистит" квартиру.

Но начали появляться и фирмы, реально проводящие профессиональную дезинфекцию квартиры. К примеру, в Москве обработка однокомнатной квартиры стоит около 3,5 тысячи рублей. Дезинфекцию действительно проведут, но только к коронавирусу это не будет иметь никакого отношения. А деньги уплывут…

Повесьте трубку!

Новые схемы изобрели и телефонные мошенники. Реальный пример: якобы у близкого вам человека произошел контакт с носителем коронавируса (в транспорте, подъезде, магазине) и он срочно поехал в больницу на предмет тестирования.

Но тестов мало, поэтому нужен предзаказ, который следует оплатить онлайн.

Другой пример: звонок из больницы, где на самом деле лежит ваш родственник с совершенно другим диагнозом. Сообщают, что он под угрозой заражения и ему нужно срочно пропить определенное лекарство от коронавируса. Естественно, в больнице его нет, переводите денежки… Еще вариант: вычисляют по открытым источникам, откуда госпитализированы больные коронавирусом, звонят их родственникам якобы из больницы с рассказом о плохих условиях содержания. Предлагают за кругленькую сумму, которую вы должны перевести на счет "мед­учреждения", резко улучшить условия содержания больного. Человека торопят, не дают опомниться, нагоняют панику. А тем временем выведывают реквизиты банковской карты и его персональные данные.

Осторожно, интернет

Отдельного внимания заслуживает интернет-мошенничество. Оно приобретает сейчас самые невероятные формы: от предложений дистанционно устроить на высокооплачиваемую работу, помочь в выплате пособий, скосить долги по ЖКХ, снизить выплаты по ипотеке до "писем счастья" с якобы причитающейся вам материальной помощью от имени международных организаций и госорганов, например, ВОЗ или ООН. И все предложения сводятся к одному - получению доступа к вашей личной конфиденциальной информации.

Активизировались и мнимые кадровые интернет-агентства, которые предлагают трудоустройство на удаленке. Доверчивому соискателю надо заполнить анкету с личными данными. Затем приходит письмо, что он принят на работу и требуется срочно перевести деньги за некое оборудование. Результат очевиден: ни денег, ни работы.

Банки предупреждают

Банк России официально заявил, что зафиксировал новые схемы социальной инженерии с целью хищения денег с карт. О мошенничестве сообщил и банк ВТБ: появились фирмы-однодневки, которые обе­щают решить любые вопросы с получением банковских кредитов, а также предлагают справки и больничные листы с отметкой о якобы перенесенном коронавирусе. Эти документы, подтверждающие ухудшение финансового положения, необходимы для получения льгот. Цель та же: получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования.

ВТБ официально предупредил своих клиентов: все справки проходят обязательную проверку банком, в случае выявления подделок заемщику придется выплатить не только долг в полном объеме, но еще и пени со штрафами.

Мошенники - тонкие психологи, поэтому лучше всего не открывать дверь незнакомцам и вообще не вступать с ними в разговор. Фото: Александр Корольков

Как в Беларуси

На фоне коронавируса в Беларуси также активизировались разного рода мошенники. И этот преступный вирус обнаружился еще до появления первых случаев COVID-19 в стране. В середине февраля неизвестные взломали электронные поч­товые ящики РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, а также Минского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Затем киберпреступники разослали сообщения, в которых содержались ложные сведения о распространении коронавируса в Беларуси. После открытия ссылки находившегося в тексте письма на компьютер пользователя загружалось вредоносное программное обеспечение. Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет.

Не дремлют и виртуальные мошенники. Расхожая схема: злоумышленники звонят и убеждают перевести деньги в фонд помощи людям, которые сейчас будто бы находятся за границей и из-за сложившейся эпидемиологической ситуации (закрыты границы, рейсы отменены) не могут вернуться в Беларусь. Такой случай произошел в Минской области. Правда, мужчина, которого уговаривали помочь соотечественникам, догадался, что его просто пытаются развести на деньги, и сообщил в милицию.

В Минске жулики предлагали старикам за 250 белорусских рублей (около 7,5 тысячи российских) сделать прививку от коронавируса. Их задержали...

"Использовать" коронавирус начали и реальные мошенники: в Минске жулики предлагали старикам за 250 белорусских рублей сделать прививку от COVID-19. Но люди поняли, что перед ними проходимцы, и сообщили соцработникам, а те - правоохранителям. В милиции, кстати, предупреждают: мошенники могут сочинить и другие истории. Например, заявить, что вы ехали в транспорте с человеком, зараженным коронавирусом. А в Мозыре к пенсионерке постучались две гражданки, на лицах которых были надеты медицинские маски. Мошенницы под предлогом "проверки воды на коронавирус" хотели "похозяйничать" в квартире пожилой женщины. Однако, увидев в комнате ее мужа, тут же ретировались.

К слову, нажиться на страхах людей пытаются и нелегальные торговцы. В Минске на днях милиция пресекла незаконную продажу медицинских масок. Продавцом оказался 23-летний иностранный студент одного из столичных вузов. Он пытался сбыть по завышенной цене 6000 штук этих пользующихся сегодня большим спросом изделий. Нелегальный доход мог составить почти 11 000 белорусских рублей ( примерно 330 тысяч российских). В отношении предприимчивого студента составлен протокол.

Еще один ловкач буквально на днях разместил в интернете объявление о продаже американских респираторов со специальным клапаном и защитой: 15 белорусских рублей за штуку. Имелись фотографии товара. Оформив заказ на него, граждане в реальности получали обыкновенные хлопковые медицинские маски. Таким образом жулик завладел деньгами двух потерпевших на общую сумму более 1600 рублей (48 тысяч российских). Не исключено, что пострадавших больше. Нечестного продавца выявили и задержали. При осмотре места жительства изъяли более 600 хлопковых медицинских масок. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество".