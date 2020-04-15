Как мы будем в этом году встречать Пасху

Об особенностях празднования светлого праздника Пасхи в этом году "РГ" рассказывает настоятель храма Св. Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, преподаватель Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Праздник Пасхи отмечается в стесненных карантинных условиях? Почему?

В условиях пандемии Церковь с учетом санитарных требований выработала особые правила служения. Служат в храмах после последних карантинных предписаний только священнослужители и клир. Но Святейший Патриарх еще до этого благословил прихожан молиться дома и участвовать в онлайн-трансляциях богослужений. Мы сразу попросили остаться дома людей с хроническими заболеваниями и недомоганиями, прихожан старшей возрастной категории и тех, кому нужно добираться до храма каким-то сложным путем и общественным транспортом. Церковь все это делает не по причине страха перед болезнью, а ради любви к ближним, чтобы никто из нас невольно не стал источником заражения другого человека.

Церковь принципиально исходит из того, что главная церковная святыня - принятие Святых Христовых Таин, Причастие - не может быть способом передачи заражения. Но храм не является тем местом, под сводами которого перестают действовать вирусы. Я уж не говорю про дорогу до храма, которую человек должен преодолеть. Наступают очень важные дни церковного богослужебного года, когда по побуждениям - и вероучительного, и лично благочестивого характера - верующие люди обычно стремятся прийти в храм. Но мы попали в особую ситуацию, опасную эпидемию, и должны стремиться к соблюдению всех предписаний и рекомендаций, которые установлены в связи с нею. В Церкви сейчас используется одноразовая посуда для запивки после Причастия, проводится регулярная дезинфекция храмов, протирка рук - это все практикуется безусловно и в полной мере для того небольшого круга людей, которые сейчас присутствуют в качестве совершающих богослужения и помогающих на нем. В храме, где я служу, установлен, например, дизар - обеззараживающий прибор. Все необходимые меры предосторожности соблюдаются.

Как прошло Вербное воскресенье в условиях пандемии?

На праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербного воскресенья, сложилась традиция освящения ваий, у нас в России вместо пальмовых ветвей освящаются вербные веточки. Так вот на этот раз была организована на прихрамовых территориях силами приходских волонтеров раздача уже освященных верб - с обеспечением правил безопасности при их раздаче. При раздаче ваий никто не собирался толпой и не подбегал к священнослужителю. Люди в перчатках и масках раздавали их прихожанам, держась на достаточном расстоянии друг от друга.

Как будет организовано освящение куличей и пасх?

В день Великой субботы, когда по традиции освящается пасхальная еда - куличи, яйца, пасхи - все будет организовано по правилам. Но по благословлению патриарха остающиеся дома прихожане могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно. Для этого надо трижды пропеть Тропарь Пасхи и со словами "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь" окропить снеди освященной водой.

Как быть тем, кто не воцерковлен, но куличи и пасхи привык освящать?

Мы все-таки исходим из того, что большинство людей прислушаются к рекомендациям и гражданских властей, и Святейшего Патриарха и останутся дома. Господь благословит пасхальную еду и без того, чтобы непременно приносить ее в храм на освящение. Люди околоцерковные, для которых присутствие на службе не является душевной необходимостью, тем более должны остаться дома, и в силу предписаний гражданских властей, и из-за внимания к ясной позиции священноначалия.

Молодежь обычно собирается на Крестный ход? Как будет на этот раз?

В этом году лучше посмотреть на него по телевизору. Тем более что в процессии Крестного хода будет принимать участие только духовенство с певчими и причтом. За тем, чтобы это было именно так, будут следить волонтеры при храмах.

Тем, кто послушается патриарха и останется дома, как встречать Пасху?

Прежде всего надо встретить Пасху как праздник Светлого Христова Воскресения, а не как праздник живота, когда можно объесться и опиться. Это во всякое время важно помнить, а сегодня в особенности. Для переживания сопричастности празднику нужно посмотреть пасхальные богослужения. Они будут транслироваться во всех регионах нашей страны, по центральным и региональным телеканалам. После просмотра богослужения дома можно прочитать тропарь Пасхи. У кого есть свечи и лампадка, зажечь их и порадоваться тому, что Христос воскрес. Если мы верим, что он ведет нас к жизни вечной, то никакие внешние обстоятельства не отнимут у нас радости праздника. Люди радовались Пасхе в значительно более тяжелых ситуациях - в годы Великой Отечественной войны или в годы гонений - в 30-х годах XX века. Ну и вкусить пасхальной трапезы с упованием на то, что время испытаний скоро кончится.

Служба

В вербное воскресенье Патриарх Московский и всея Руси Кирилл служил литургию в храме Христа Спасителя. Накануне в Церковь пришло предписание главного санитарного врача Москвы о необходимости служб без прихожан. Участвовать в них отныне могут только священнослужители, клир и журналисты. Наш корреспондент - среди них.

Храм становится другим, когда в нем только священнослужители и журналисты с камерами! Вроде бы безупречное пение элитного хора заполняет каждый кубический сантиметр храмового пространства, а Патриарх и его протодиаконы всегда отличаются громким, внятным и сильным чтением, но в храме без прихожан присутствует какая-то дополнительная пустота и рождаемая ею гулкость. В ней слышен каждый посторонний звук, вроде неаккуратного щелчка мобильника, заставляющего провинившегося краснеть и спешно искать режим "без звука". А с другой стороны, ты чувствуешь присоединение к этой пустоте огромного числа молящихся дома людей, сидящих у телевизоров и мониторов или читающих "последования для домашнего совершения". Это ощущение неисчезающего резонанса патриаршей службы не покидает тебя все время.

У Патриарха совсем другое лицо, чем 5 дней назад. Нет огромной, словно груз удерживающей печали. В этот раз, несмотря на предписанные запреты, он удивительно спокоен и мирен. И лицо его отражает не высоту сана и даже не глубину ответственности, а, кажется, то лучшее, что отражает лицо человека - замысел Бога о нем.

А замысел этот не проступает там, где нет свободы и мира. "Как ни в чем не бывало" - вот, пожалуй, ключ к тому настроению, с которым служит сегодня Патриарх. Хотя за окном - моровое поветрие. Молимся об избавлении от него. И лишний раз убеждаемся в нужности церковно-славянского языка. "Коронавирус" в церковной молитве звучал бы неудобопроизносимо. "Моровое поветрие" - поэтичнее. Но и страшнее. Мор это все-таки мор - повальная смерть. Слезы на такой службе находят глаза чаще, чем во времена без эпидемии. Например, когда слышишь любимое из Евангелия - об омовении ног Христа женщиной, пролившей ему на ноги драгоценное благовоние. Привыкший торопиться и отбубнивать отрывки из Евангелия, вдруг осознаешь себя участником чего-то, что длится "всегда". И стоишь в полупустом храме, словно на рентгене.

Все намозолившее душу отваливается, а раздраженные голоса коллег, и здесь находящих тебя по телефону, дистиллируются в высоком звучании молитвы.

Вдруг замечаешь в глубине алтаря часы с качающимся маятником, которые невозможно усмотреть в обычные дни из-за обилия служащих. Часы в алтаре - почти обязательная вещь, но эти кажутся иллюстрацией слов "какое время на дворе". Наверное, долго еще не будет таких служб. Может быть, столетие. Подробнее о том, как проходила служба, читайте на сайте "РГ".