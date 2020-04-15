Как сэкономить на покупках

Экономия семейного бюджета в период пандемии становится все более актуальной темой. Практично подходить к расходам и не пытаться запастись продуктами впрок - придерживаться такой стратегии советует и.о. заведующей кафедрой маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС, доцент, кандидат экономических наук Юлия Сяглова.

Прежде чем сделать покупку - онлайн или отправиться в магазин - необходимо составить список. В него должны быть включены только жизненно необходимые товары и продукты. Придерживаться такой тактики следует, если нет уверенности в стабильности доходов на несколько ближайших месяцев. "Не нужно разбрасываться деньгами, даже если их хватает. Будет обидно, если сейчас они уйдут на покупку икры, а спустя время не окажется средств на хлеб", - отмечает эксперт по личным финансам Наталья Смирнова.

Даже если товар продается со скидкой или по акции - это не повод его покупать. Делать это нужно, только если он есть в вашем списке. Иначе - снова необоснованные траты.

При этом переходить на режим экономии не рекомендуется в жестком режиме. Резкие ограничения в тратах могут привести к срыву - тогда не избежать ненужных расходов из семейного бюджета. "Можно придумать мотивационный фонд из той суммы, которая запланирована на покупки в течение месяца. К примеру, 10% в качестве вознаграждения. Сэкономленные деньги можно будет потратить на все, что угодно, даже самое бесполезное", - говорит Смирнова.