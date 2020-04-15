Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ

Способы "наказывать" жителей, решивших отложить оплату жилищно-коммунальных услуг, пытаются найти управляющие организации. Эксперты по повышению финансовой грамотности советуют, как поступать, если в платежке за жилье всё-таки появились пени.

В связи с эпидемией правительство установило, что до января 2021 года за неоплату жилищно-коммунальных услуг не будет начисляться неустойка (штрафы и пени), говорит эксперт проектов Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Ольга Дайнеко. Точнее, право на взыскание таких неустоек на этот срок приостановлено. Также запрещено отключать за долги свет, газ, воду и канализацию, признавать вышедшим из строя счетчик при истечении межповерочного периода (раньше это повлекло бы расчет платежей по нормативу, а не по показаниям прибора учета). Эти меры должны помочь жителям, у которых снизились доходы, а также тем, кто не умеет платить за услуги через интернет.

Однако, как показывают обращения граждан, управляющие организации трактуют это постановление правительства по-разному, отмечает Дайнеко. Так, одно из ТСЖ посчитало, что раз в нормативном документе упоминается отсутствие права требования, а не права начисления неустойки, то они вправе неустойку начислять, но не взыскивать до января 2021 года. "Это не что иное, как вольная трактовка закона, - отмечает Дайнеко. - Нет права требования, нет и начислений неустойки".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин разъяснил: "Коммунальные услуги за долги отключать не будут. При этом не будут начисляться пени и за просрочку взносов за капремонт и платы за жилье". То, что пени не должны не только взыскиваться, но и начисляться, подтвердили "РГ" в пресс-службе Минстроя.

Если пени в платежке за жилье всё-таки появились, нужно, прежде всего, обратиться с жалобой в управляющую организацию с требованием о ее списании, советует Дайнеко. При отказе в этом - жалуйтесь в Госжилинспекцию. Также в положительном разрешении вопроса могут помочь в Роспотребнадзоре и прокуратуре. У потребителя услуг также есть право отстаивать свои нарушенные права в суде.

Однако нужно понимать, что мораторий на начисление и взыскание касается именно штрафов и пени по задолженностям, подчеркивает Дайнеко. Это не значит, что за услуги ЖКХ до января 2021 года можно не платить. Долг будет расти, и образовавшуюся задолженность надо будет оплачивать. "Несмотря на то, что взыскивать неустойку нельзя, не запрещено требовать сам долг, в том числе взыскивать в судебном порядке по упрощенной процедуре", - говорит эксперт проектов Минфина. Как правило, при задолженности менее трех месяцев управляющие организации используют досудебные способы решения проблемы: присылают уведомления, требования о погашении долга. "Когда собственник жилья не заплатит хотя бы за одну услугу за третий месяц, у управляющей организации возникает право эту задолженность взыскивать принудительно", - говорит Дайнеко. При наличии долга и невозможности единовременного погашения задолженности можно обратиться в управляющую организацию с заявлением о предоставлении рассрочки. В таких случаях заключается двустороннее соглашение с графиком погашения задолженности.

Если невозможность оплаты услуг связана со снижением доходов, оформите субсидию на оплату коммунальных услуг. Сейчас это можно сделать удаленно - например, через портал госуслуг, говорит Дайнеко. Документы в оригиналах предоставлять не нужно. В электронную форму заявления вносятся сведения о полученных доходах за предшествующие шесть месяцев, составе семьи (проживающих в жилом помещении), о правоустанавливающих документах на жилье, данные о льготах (например, о ветеранстве, инвалидности, многодетности). Тем, кто уже является получателем субсидии, продлят ее в беззаявительном порядке (это положение будет действовать до 1 октября), переоформлять ее не нужно.

Нужно иметь в виду, что на юридические лица мораторий по начислению пени не распространяется, говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности Оксана Галюта. Бизнесменов, не оплативших счета вовремя, ждут санкции в соответствии с законодательством. Введенный мораторий на пени не означает, что к бизнесу, задолжавшему по коммунальным счетам, в 2020 году не могут наведаться судебные приставы, чтобы арестовать имущество по решению суда.