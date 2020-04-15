В России стартовал эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к значимым интернет-ресурсам. В их числе поисковики, социальные сети, почтовые сервисы, сайты крупнейших СМИ, банков и госорганов.

Бесплатный доступ к 391 сайту будет только у пользователей домашнего интернета. Фото: Photoxpress

Проект "Доступный интернет" вместе с операторами реализует минкомсвязь по поручению президента Владимира Путина. Одна из целей - информационная поддержка граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Список состоит из 391 сайта. Все они разделены на 19 групп. Это "Социальные сети и сообщества", "Электронная почта, мессенджеры и облачные хранилища файлов", "Погода", "Поисковики", "Карты и транспорт", "Онлайн-медиа и новостные агрегаторы", "Авто", "Культура, искусство и литература", "Образование и обучение", "Здоровье", "Наука", "Спорт", "Государственные органы и сервисы", "Справочные системы", "Доставка", "Работа и карьера", "Финансы", "Агрегаторы и маркетплейсы", "Социальные и волонтерские сервисы".

В категорию соцсетей, помимо прочих, вошли "ВКонтакте" и "Одноклассники". В списке почтовых и поисковых сервисов с бесплатным доступом - Mail.ru, Rambler и "Яндекс".

Из числа мессенджеров места в перечне удостоились ICQ и "ТамТам". Есть в списке сервисы прогноза погоды от "Яндекса" и Gismeteo.ru, порталы для поиска работы, сайты театров, музеев и библиотек.

В числе бесплатных порталов госорганов - официальные сайты президента и правительства, Госдумы и Федерального Собрания, портал госуслуг, сайты Банка России, МЧС, минобороны и МВД, минобразования, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы.

Блок медиа представлен онлайн-площадками крупнейших российских СМИ, включая "Российскую газету", РБК, "Известия", "Аргументы и факты", "Коммерсантъ", RT, РИА "Новости", ТАСС.

Фото: Photoxpress

В категорию "Доставка" помимо сервисов заказа товаров и продуктов вошел сайт "Почты России". В список бесплатных попал и сервис "Яндекс.Такси" (категория "Агрегаторы").

Эксперимент по предоставлению бесплатного доступа к значимым сайтам стартовал 1 апреля и продлится до 1 июля. К нему подключились пять операторов - "Ростелеком", МТС, "МегаФон", "Вымпелком" (бренд "Билайн") и "ЭР-Телеком-холдинг". Их абоненты, пользующиеся домашним интернетом, в течение трех месяцев смогут получать доступ к сайтам из списка, даже если на счете закончились деньги.

В своем приказе минкомсвязи рекомендовало операторам предоставлять пользователям бесплатный доступ к ресурсам из перечня через сайт или мобильное приложение. В документе есть оговорка, что услуги "доступного интернета" не оказываются по мобильной или спутниковой сети.

Если по договору оказания услуг скорость доступа к интернету у абонента превышает 10 Мб/с, то оператор вправе ограничить ее до этого показателя.

За три месяца эксперимента минкомсвязи планирует отработать организационно-технологические возможности операторов по предоставлению бесплатного доступа, а также оценить степень востребованности сервисов и сайтов пользователями. Отчитаться о результатах "пилота" операторы должны не позднее 15 июля.