На организованном 26 марта пресс-канцелярией Госсовета КНР брифинге представители министерства иностранных дел, министерства науки и техники, Государственного комитета по делам здравоохранения, Китайского агентства по сотрудничеству в области международного развития и других ведомств рассказали о том, как развивается международное сотрудничество Китая по борьбе с эпидемией COVID-19.

Они отметили, что Китай прилагает все возможные усилия для противодействия распространению коронавирусной эпидемии по всему миру. Это предоставление планов диагностики, лечения, профилактики и контроля за заражением, проведение международных конференций по обмену опытом в борьбе с эпидемией, своевременная передача международным научно-техническим кругам научных данных, технических достижений и стратегий по борьбе с вирусом. А также предоставление китайского опыта и технологий в области профилактики и контроля за эпидемией и оказание помощи и технической поддержки другим странам и регионам, пострадавшим от COVID-19. Китай в четыре этапа оказал помощь 89 государствам и четырем международным организациям, а в настоящее время готовит новые программы по оказанию помощи.

Вирус не признает границ, эпидемия не отличает людей по расам, поэтому борьба с пандемией коронавируса неотделима от глобального сотрудничества. Чрезвычайный саммит лидеров G20 по COVID-19 привлек широкое внимание общественности всего мира.

1 апреля Китай отправил в Россию 25,5 тонны противоэпидемических материалов: медицинские маски, защитные костюмы, одноразовые перчатки, бахилы, термометры. Фото: Цю Цилун

Заместитель министра иностранных дел Ло Чжаохуэй сказал: "Этот саммит является первым крупным многосторонним дипломатическим мероприятием, в котором принял участие председатель КНР Си Цзиньпин после вспышки новой коронавирусной инфекции. Китай, добившийся заметных успехов в противоэпидемической работе в своей стране, в настоящее время активно поддерживает другие государства в борьбе с эпидемией, что заслужило высокую оценку со стороны международного сообщества".

После внезапной вспышки эпидемии КНР немедленно поделилась со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) данными о последовательности генома коронавируса нового типа. Это послужило важной основой для разработки лекарств, вакцин и диагностических методов.

"Ученые из разных стран должны сплоченно работать, проводить совместные исследования и делиться результатами", - подчеркнул заместитель главы министерства науки и техники КНР Сюй Наньпин. Он также добавил, что китайское научно-техническое сообщество провело большую работу по поиску эффективных лекарственных препаратов и клиническому лечению нового коронавируса, а также сформировало полный набор научно-технологических программ. На следующем этапе Китай будет и дальше содействовать обмену научными результатами, сосредоточится на совместных международных исследованиях и будет активно участвовать в международных многоцентровых клинических исследованиях и инициировать их.

Многие страны мира оказали Китаю ценную поддержку в борьбе с эпидемией

Многие страны мира оказали ценную поддержку Китаю, находившемуся на первом, критическом этапе борьбы с эпидемией. Сегодня эпидемия в Китае практически подавлена. "Мы, твердо придерживаясь концепции сообщества единой судьбы человечества, готовы оказать поддержку нуждающимся странам, направляя группы экспертов-эпидемиологов, и другими способами, а также вселять в страны мира уверенность в победу над эпидемией", - сообщил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Цзэн Исинь. Он также добавил, что Китай активно делится с миром собственным опытом в области профилактики и контроля за COVID-19, учитывая потребности разных стран, передает международному сообществу такой набор технических документов, как новейшие программы диагностики и лечения, профилактики и контроля за заражением и др. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР организует различные технические обмены с участием медицинских экспертов. К примеру, совместно с ВОЗ провел совещание по опыту Китая в области профилактики и борьбы с эпидемией, участие в котором приняли представители 77 стран мира и семи международных организаций, а количество просмотров достигло более 100 тысяч.

2 апреля на таможне Хэйхэ была быстро оформлена гуманитарная помощь, которую провинция Хэйлунцзян отправила в Россию Фото: Цю Цилун

"Китай создал онлайн интеллектуальный центр по борьбе с эпидемией и опыту клинического лечения пациентов с COVID-19, а также сформировал базу данных экспертов для международного сотрудничества", - сказал Цзэн Исинь, добавив, что почти 30 встреч по техническому обмену были проведены с более чем 100 странами и регионами мира в режиме видеосвязи. Он также подчеркнул, что видеоконференции помогут своевременно реагировать на потребности различных сторон, способствуют правильному и эффективному использованию технологий для профилактики и борьбы с эпидемией в стране и за рубежом.

"Активное оказание помощи другим странам в борьбе с эпидемией является непоколебимым представлением Китая о справедливости и выгоде, обязательным требованием концепции сообщества единой судьбы человечества, обязанностью крупной державы, а также безусловным долгом страны, получившей помощь в трудный момент", - отметил замглавы Китайского агентства по сотрудничеству в области международного развития Дэн Боцин. Он подчеркнул, что оказание помощи другим странам также поможет Китаю контролировать и снижать риск ввоза вируса в страну из-за рубежа.

Чиновник напомнил, что в настоящее время во многих странах и регионах мира наблюдается вспышка COVID-19. В связи с этим эффективное международное сотрудничество по совместному предотвращению и контролю за эпидемией стало главным приоритетом стран мира. Только дружное единение всего человечества способно преодолеть любые трудности, лишь совместными усилиями можно победить тяжкий недуг.

Материал подготовлен по материалам газеты "Жэньминь Жибао".