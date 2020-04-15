КНР внесет свой вклад в стабилизацию глобальной цепочки поставок

Ситуация по профилактике и контролю за эпидемией новой коронавирусной пневмонии начала меняться в лучшую сторону. По мере этого разные регионы КНР приняли ряд мер для возобновления работы предприятий. К примеру, Шанхай выявил трудности восстановления работы компаний и выдвинул множество решений, возобновив производство с участием иностранного капитала до 99,9 процента.

Департамент промышленности и информационных технологий провинции Гуандун составил список из 102 ключевых производственных предприятий и сформировал специальный сервис для возобновления их работы. Провинция Цзянси преодолела трудности ведения импортно-экспортной торговли в условиях борьбы с эпидемией, возобновив движение международных грузовых поездов, следующих в Европу, а также полных грузовых рейсов между городом Наньчаном и Льежем (Бельгия). Принятые китайским правительством меры не только обеспечили нормальное функционирование предприятий, но и предоставили крепкую основу для стабильности и безопасности глобальной цепочки поставок и производственной цепочки.

С начала эпидемии новой коронавирусной пневмонии международное сообщество оптимистично смотрит на устойчивость китайской цепочки поставок и производства. Тем не менее в условиях распространения эпидемии по миру перед странами встал вопрос о том, как рационально оценить влияние эпидемии за рубежом на китайские цепочки поставок и производства. В краткосрочной перспективе национальная экономика КНР, некоторые отрасли и предприятия страны неизбежно будут находиться под влиянием эпидемии. В рамках глубокого слияния глобальных цепочек поставок тяжелая ситуация в зарубежных странах неизбежно окажет влияние и на КНР. Возможно, некоторые иностранные торговые компании в Китае столкнутся с рядом таких проблем, как нехватка новых заказов, трудности в выполнении имеющихся контрактов, их международной транспортировке, а также усиление торговых барьеров и др.

С одной стороны, КНР обладает самой совершенной в мире производственной системой с точки зрения масштаба, классификации и вспомогательных мощностей и занимает важное место в глобальной цепочке производства и поставок.

Мир оптимистично смотрит на устойчивость китайской цепочки производства и поставок

После эпидемии для стимулирования работы китайские предприятия начали трансформировать производственные модели, демонстрируя возможности интеграции и силы промышленной цепочки КНР. Такие предприятия, как производитель кондиционеров Gree и корпорация Midea, трансформировали свою деятельность и запустили линию по изготовлению медицинских масок. Компания по изготовлению автомобилей SMGW всего за 76 часов самостоятельно разработала полностью автоматический станок для изготовления масок. Китайская интегрированная энергетическая и химическая корпорация Sinopec Group за 12 дней запустила завод по производству нетканого полипропиленового полотна, использующегося для изготовления медицинских масок.

Такие факторы, как производительность труда и развитость инфраструктуры, приобретают все большее значение в глобальной системе ценностей. КНР в этом отношении обладает определенными преимуществами. Можно сказать, что эпидемия в краткосрочной перспективе не поколеблет позиции КНР в глобальной цепочке производства и поставок. С другой стороны, ситуация по профилактике и контролю за эпидемией в КНР продолжает улучшаться, производственный и жизненный порядок страны быстро восстанавливается, а ключевые отрасли и ведущие предприятия с участием иностранного капитала возобновляют производство. Это демонстрирует не только устойчивость китайского производства, но и обеспечивает безопасность глобальной цепочки поставок. Помимо разработки ряда эффективных программ для ослабления воздействия эпидемии КНР также ввела адресные меры. Благодаря этим эффективным действиям китайская цепочка производства и поставок не только не переместились в широких масштабах на внешние рынки, но также сделала китайские рынки еще более привлекательными для мировой промышленности.

С долгосрочной точки зрения КНР является не только значимой частью глобальной цепочки поставок, но также важным мировым рынком. В КНР действуют не только краткосрочные меры по содействию развитию предприятий, но и долгосрочные механизмы оптимизации бизнес-среды. В дополнение к крупномасштабным рынкам, быстрому росту новых отраслей и постоянно оптимизируемой бизнес-среде всеобъемлющие преимущества КНР в глобальной цепочке производства и поставок не только не ослабнут, но и станут еще сильнее.

Ответственность и решимость КНР стабилизировать глобальную цепочку поставок привлекают дальновидные международные предприятия развивать свою деятельность в Китае. Так, датская корпорация по производству развивающих игрушек LEGO в этом году планирует продолжить программу открытия в Китае 80 розничных магазинов. Компания по производству автомобилей Teslа после полного возобновления своего производства собирается расширить производственные мощности на суперзаводе в Шанхае. Правительство КНР не только способствует возобновлению работы предприятий в ходе расширения открытости внешнему миру, но и вносит свой вклад в стабилизацию глобальной цепочки поставок, предоставляет международным компаниям возможность разделять принесенные развитием дивиденды.

Материал подготовлен по материалам газеты "Жэньминь Жибао".