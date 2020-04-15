Коронавирус обнаружен еще у 12 прибывших из РФ в КНР граждан

В граничащей с РФ китайской провинции Хэйлунцзян за минувшие сутки коронавирус выявлен еще у 12 граждан Китая, которые вернулись на родину из России. Ранее все они пересекли пункт пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ".

По данным комитета по вопросам здравоохранения провинции, также зарегистрированы по одному ввозному случаю COVID-19 из Италии и Японии, пишет РИА Новости. Из 14 новых заболевших трое считались бессимптомными носителями коронавируса, однако позже у них проявились признаки заболевания. Всего в провинции зарегистрировано уже 340 ввозных случаев COVID-19, 52 бессимптомных носителя сейчас находятся под наблюдением врачей.

Китай, которому удалось остановить распространение коронавируса в стране, сейчас пытается справиться с ввозными случаями. Однако их становится все больше из-за того, что граждане КНР устремились на родину из других стран. После прекращения авиасообщения между Китаем и Россией многие из находящихся в РФ китайцев стали активно использовать пограничные пункты пропуска на Дальнем Востоке.

Власти КНР с седьмого апреля временно закрыли пассажирский коридор в пункте пропуска "Пограничный - Суйфэньхэ", девятого апреля пассажирское сообщение также было временно приостановлено через пункт пропуска "Маньчжурия - Забайкальск".