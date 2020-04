Крупнейшие авиакомпании США примут 25-миллиардный пакет помощи от властей

Поддержку государства примут шесть крупнейших американских авиакомпаний - American Airlines Group Inc, United Airlines Holdings Inc, Delta Air Lines Inc, Southwest Airlines Co, JetBlue Airways Corp и Alaska Airlines, а также еще четыре небольших. Деньги им поступят в ближайшие несколько дней. Крупные авиаперевозчики получат 70% средств для выплаты заработной платы в виде денежной помощи, которую не нужно будет возвращать, и 30% в виде кредитов. Мелкие перевозчики, которые получат субсидии на сумму в 100 миллионов долларов или меньше, не должны будут возвращать какие-либо средства государству.

Авиакомпании США надеются, что пассажиропоток, который сократился на 95% из-за пандемии коронавируса, начнет восстанавливаться к октябрю, но предупредили, что сокращение авиаперевозок может продолжиться в следующем году и даже дольше. В ассоциации американских авиаперевозчиков дали понять, что им может понадобиться еще один пакет правительственной помощи, чтобы выжить.

Президент Ассоциации американских бортпроводников Сара Нельсон, которой приписывают идею предоставления пакета помощи специально для выплат заработной платы, заявила, что данные выплаты затрагивают интересы более миллиона американских стюардов и стюардесс. "Теперь эти люди знают, что получат свою зарплату и сохранят свои медицинские и другие льготы, по крайней мере, по сентябрь включительно", - отметила Нельсон.

По прогнозам экспертов Международной ассоциации воздушного транспорта, глобальные доходы авиакомпаний в 2020 году сократятся более чем на половину. В организации предупредили, что "перспективы авиакомпаний ухудшаются с каждым днем".