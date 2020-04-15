Министр здравоохранения пояснил, когда улучшится ситуация с коронавирусом

С наступлением летнего сезона эпидемиологическая ситуация улучшится. Такое мнение высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия".

"В летний период ситуация улучшится, в том числе и потому, что уйдут традиционные циркулирующие респираторные инфекции - грипп и ОРВИ", - сказал Михаил Мурашко.

Он отметил, что Россия получила преимущество перед другими странами, войдя позже в эпидемический процесс благодаря активным мерам противодействия распространению вируса, и получила некую "фору" для подготовки к борьбе с новой инфекцией.

"У нас есть преимущество, что мы не включились в эпидпроцесс первыми. В нашем распоряжении опыт других стран и результаты уже проведенных научных исследований, которые позволяют говорить о методах профилактики и лечения коронавирусной инфекции", - отметил министр.

По мнению Мурашко, первые важные меры противодействия эпидемии - организационные. Также идет активная работа по изучению эффективности в отношении COVID-19 известных противовирусных препаратов и поиски новых. "Разработка вакцины активно идет в семи научных центрах в России. И некоторые кандидаты уйдут в ближайшее время в клинические исследования", - отметил министр.