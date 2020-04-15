На днях Министерство внутренних дел РФ вынуждено было выступить с предупреждением гражданам о фейковой СМС-рассылке. Людям стали массово приходить сообщения о том, что они оштрафованы за нарушение режима самоизоляции.

В сообщении было сказано, что, если гражданин не хочет получить уголовное наказание, он должен как можно быстрее перевести штраф на указанный в СМС номер телефона. Любопытно, что в информации к собственнику номера обращались по фамилии, имени и отчеству и сообщали цену нарушения - четыре тысячи рублей.

А еще там было требование - штраф следует оплатить по номеру телефона через терминал сотовой связи.

Интересно, но штрафы, судя по сообщениям, назначала организация с аббревиатурой ФСИН. Это Федеральная служба исполнения наказаний, проще говоря, тюремное ведомство, которое никакого отношения к штрафам гражданам и самоизоляции не имеет.

Полиции пришлось разъяснять, что ФСИН граждан не штрафует. А сам штраф можно получить исключительно по протоколу, который на месте должны составить сотрудники полиции. И главное - штраф никогда не платят по номеру телефона.

Мошенники стали обманывать людей буквально на всем, до чего, образно говоря, могут дотянуться. Так, недавно троих жителей Подмосковья задержали в Москве при попытке продать... поддельные тесты на коронавирус. У обманщиков забрали 350 поддельных тестов. Цена вопроса - 2300 рублей за штуку.

Другие граждане стали получать буквально на днях звонки якобы от лица авиакомпаний. И в этом случае мошенники, как оказалось, прекрасно знают, кому звонят, - обращаются по имени и фамилии. Этим людям предлагают вернуть деньги за отмененные перелеты. Для возврата денег всего-то требуется сообщить данные своей банковской карты.

Но самой легкой добычей для таких обманщиков оказались незащищенные люди - старики. Мошенники звонят им по телефону или сразу в дверь. И представляются врачами, волонтерами, социальными работниками. Мошенники предлагают старикам провериться на наличие опасного заболевания, привезти лекарство от вируса, оформить льготу... Узнав реквизиты или попав в квартиру, эти люди уносят деньги и ценности.