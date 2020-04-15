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15.04.2020 00:10
Рубрика: Спорт

Шайбы в ловушке

НХЛ продлила паузу до 30 апреля
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 81(8135)
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о продлении периода самоизоляции до 30 апреля.

"После консультации с экспертами медицины, а также представителями профсоюза хоккеистов, было принято решение продлить период самоизоляции для тренеров, игроков и персонала до 30 апреля", - говорится в заявлении на официальном сайте организации.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта. Сроки самоизоляции менялись трижды. Изначально предполагалось, что соответствующий период продлится до 27 марта, потом - до 4 апреля и до 15 апреля.

"Наши шансы возобновить сезон зависят от факторов, которые невозможно проконтролировать, потому что речь идет об общем здоровье и благополучии, - подчеркнул комиссионер НХЛ Гарри Бэтмен. - И пока у нас не будет понимания, что люди могут собираться вместе - я говорю даже не о болельщиках на трибунах, а о простых тренировках игроков, - мы не сможем ответить на вопрос, когда мы вернемся".

Бэтмен также подчеркнул, что игроки не имеют возможности выйти на лед уже на протяжении месяца, а значит, им потребуется две-три недели, чтобы набрать необходимую форму. "Наши ребята не будут рисковать здоровьем, форсируя возвращение на лед в ненадлежащих кондициях".

Между тем, по неофициальным данным, НХЛ рассчитывает завершить этот сезон летом, а следующий, 2020/2021 начать в ноябре. Он должен стать полноценным, но без Матча звезд и недельных пауз для команд. Что касается текущего сезона, если он возобновится, то непонятно, в каком виде. Например, рассматривается вариант, при котором все оставшиеся матчи пройдут на нейтральных аренах без зрителей.

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