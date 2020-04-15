Пандемия - хороший шанс работать и учиться, не покидая дачи. "РГ - Неделя" объясняет, как можно там наладить интернет.

Смартфон как точка доступа

Это самый простой вариант, но только при устойчиво хорошем сигнале. Тогда просто нужно выбрать тариф с безлимитным интернетом, он обойдется не так дорого. Важно читать все условия договора - в нем могут скрываться "подводные камни" вроде платной раздачи интернета с вашего смартфона.

Еще лучше - USB-модем

Если же целью стоит постоянное проживание за городом, смартфон в качестве точки доступа - не вариант: в режиме раздачи интернета он будет быстро разряжаться, а постоянное подключение к розетке негативно влияет на дальнейшую жизнь аккумулятора. Чтобы подключить к интернету только один девайс, например ноутбук, вам понадобится USB-модем с поддержкой LTE. С большой долей вероятности это будет один из двух брендов - Huawei или ZTE (средняя цена - 1500 рублей).

Вариант для всей семьи

А что делать, если интернет нужен не только вам, но и членам вашей семьи? Ждать, пока освободится USB-модем? Вряд ли это подойдет. Тогда можно купить портативный роутер (от двух до пяти тысяч рублей). При выборе надо ориентироваться на скорость соединения, которую поддерживает устройство, - чем она больше, тем лучше. Роутер должен поддерживать 4G, иначе в нем не будет никакого смысла - по 3G о качественной видеосвязи или о просмотре видео можно и не мечтать.

Если LTE нет, что делать?!

В этом случае придется установить MIMO-антенну. Она может быть как внешней (оптимальный вариант для кирпичных и каменных домов), так и внутренней (в случае с деревянными домами). Антенна направляется в сторону ближайшей вышки. Чтобы определить, где находится ближайшая сотовая вышка, есть несколько приложений - Find Tower и Open Signal для iOS или "Сотовые вышки. Локатор", Network Cell для Android.

MIMO-антенна стоит от 5 тысяч рублей, но это один из немногих способов провести интернет там, где сигнал откровенно слаб.

Дом в тайге? Спутниковая связь

Это очень дорого, но иногда другого выхода нет. Только "тарелка" обойдется в 10 тысяч рублей, а цена полного комплекта с установкой может доходить до 100 тысяч.

Есть два варианта обмена данными через спутник: односторонний (его также иногда называют "асимметричным") - для приема данных используется спутниковый канал, а для передачи - доступные наземные каналы; двусторонний ("симметричный") - здесь и для передачи, и для приема используются спутниковые каналы. Наиболее широкое распространение получил второй тип - и именно он используется подавляющим большинством операторов связи.

Используя такой интернет, нужно быть готовым к задержкам - пока сигнал дойдет до центральной станции спутниковой связи, пройдет около 250 мс, столько же нужно на обратный путь. В итоге "пинг" - скорость соединения от абонента до сервера - будет 600 и более мс. Это делает невозможным использование интернета для онлайн-игр, где нужна как можно меньшая задержка.