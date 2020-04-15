Производителям продуктов питания не хватает средств индивидуальной защиты

Пищевая отрасль испытывает острую нехватку средств индивидуальной защиты. Некоторые предприятия заявляют, что запасов осталось на 2-3 дня. Это может привести к срыву поставок продукции в торговые сети, предостерегают производители.

Национальный союз мясопереработчиков (НСМ, объединяет более 80 предприятий отрасли) обратился в правительство, Минпромторг и корпорацию "Росхимзащита" с просьбой помочь обеспечить предприятия пищевой индустрии средствами индивидуальной защиты, рассказали в союзе.

Согласно действующему законодательству, предприятиям отрасли предписано установить усиленный дезинфекционный режим, в том числе обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (защитными масками, перчатками, одноразовой спецодеждой), говорится в обращении. Но после того, как 3 апреля корпорацию "Росхимзащита" определили федеральным оператором-координатором по обеспечению потребностей регионов в медицинских изделиях, локальные производители этих изделий стали отказывать предприятиям отрасли в поставках средств индивидуальной защиты (СИЗ). При этом имеющегося запаса СИЗ на мясоперерабатывающих предприятиях хватит на 2-3 дня работы, утверждается в обращении. Союз напоминает, что предприятия АПК и мясоперерабатывающей отрасли относятся к непрерывно действующим организациям, обеспечивающим население продуктами питания, на которые не распространяется действие указа президента о нерабочих днях.

"Отсутствие необходимых средств защиты в достаточном количестве не позволит предприятиям соблюдать необходимый уровень гигиены и санитарии как в части защиты сотрудников, так и в части обеспечения безопасности производимой продукции. Вследствие чего возможны сбои в работе предприятий и срывы поставок мясной продукции в торговые сети", - сказано в обращении союза.

В связи с чем НСМ просит адресатов рассматривать и удовлетворять заявки предприятий пищевой отрасли в приоритетном порядке сразу же после рассмотрения заявок медицинских организаций, в полном объеме, как по заявленной номенклатуре, так и по количественным показателям.

Аналогичные затруднения испытывают и другие отрасли пищевой промышленности. В частности, о нехватке масок "РГ" рассказали представители масложировой, молочной, хлебопекарной отраслей, а также производители безалкогольных напитков. Впрочем, на большинстве предприятий ситуация пока не критична. "Большая часть компаний, работающих в индустрии напитков, имели постоянные контракты на поставку средств защиты, в том числе маски и дезинфицирующие растворы. Это позволило заблаговременно обеспечить производства всем необходимым. Однако сейчас часть поставщиков из-за повышенного спроса не может выполнять свои обязательства. Есть риск того, что у некоторых предприятий индустрии напитков в ближайшее время появится дефицит масок, перчаток и дезинфектантов", - пояснил президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков.

В Минпромторге вопрос "РГ" переадресовали в Минсельхоз, как ведомство, отвечающее за мясопереработку. Проблема действительно существует, признали в Минсельхозе: "По информации отраслевых союзов и предприятий пищевой промышленности, производители средств индивидуальной защиты отмечают, что в настоящее время запасы СИЗ отсутствуют, что является недопустимым в текущих условиях. В целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также исключения перебоев с производством и отгрузкой продовольствия Минсельхоз считает необходимым обеспечение работников предприятий АПК средствами индивидуальной защиты". Там сообщили, что 31 марта 2020 года Минсельхоз направил в Минпромторг письмо с просьбой организовать работу для решения вопросов бесперебойных поставок средств индивидуальной защиты, а также направить в адрес Минсельхоза перечень предприятий, осуществляющих производство СИЗ и готовых обеспечить на постоянной основе поставки необходимых объемов данных товаров. Однако, до настоящего времени ответ Минпромторга в Минсельхоз не поступил, отметили в последнем.

Напомним, 3 апреля правительство определило "Росхимзащиту" федеральным оператором - координатором по обеспечению потребностей регионов в отдельных медицинских изделиях. Постановлением устанавливается полный запрет оптовой продажи медицинских масок, перчаток и других медизделий, на которые вырос спрос на фоне пандемии коронавируса. Запрет действует для любых компаний. Оптовой продажей может заниматься исключительно "Росхимзащита", а также региональные операторы, если их обеспечат субъекты РФ. Впрочем, несколько источников (в том числе в госструктурах) заверили "РГ", что действие этого постановления сейчас приостановлено, поскольку "отрасли требуется время, чтобы перенастроить систему поставок медизделий". Но пока документа о приостановке действия постановления правительства от 3 апреля в официальных публикаторах не фигурирует.