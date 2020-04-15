Прощание с легендой: от COVID-19 скончался сербский хирург Миодраг Лазич

В среду в Восточном Сараево объявлен траур, приспущены флаги, а на улицах городов Сербии и Республики Сербской звучит "Марш на Дрину", посвященный победам сербской армии в Первой мировой войне и считающийся гимном сербских патриотов. Таким образом сербский народ выражает скорбь из-за смерти своего легендарного врача, директора Центра неотложной помощи Клинического центра города Ниш, "первого на линии фронта" хирурга Миодрага Лазича, скончавшегося накануне от последствий коронавирусной инфекции.

Большой утратой для сербского народа смерть "отца сербской военной медицины" назвали президент Сербии Александр Вучич, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент и премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович и Радован Вишкович.

"Меня очень потрясла весть о смерти нашего героя в белом халате, жертвенного врача и хирурга. Мы в Республике Сербской никогда не забудем доктора Лазича", - отметил Милорад Додик.

Напомним, что Миодраг Лазич был инфицирован COVID-19 в начале апреля "на боевом посту". После выявления симптомов заболевания и получение положительных результатов тестирования, 64-летнего врача положили в инфекционное отделение родного для него Клинического центра в Нише, где он и скончался 14 апреля в 5 часов 30 минут.

На сайте Клинического центра города Ниш опубликовано прощальное письмо легендарного доктора, которое процитировал портал "РуСербия": "Я ушел честно и достойно. Как директор Центра скорой помощи, за два месяца до пенсии, я стоял перед своими людьми, дорогими докторами и медсестрами. Я стоял в первых рядах, не прятался, напротив, я был впереди всех, осознавая большой риск из-за всех моих болезней и возраста, но честь и гордость не позволяли мне спрятаться. Таким я был год на фронте в Краине, четыре года на фронте под Сараево и во время бомбежек НАТО. Я не хочу уйти тихо, хочу уйти таким, каким был всю жизнь, и это знают мои друзья, коллеги, семья. Все говорили мне, что надо отойти в сторону, но я бы этого себе никогда не простил. Мои любимые краишники, друзья из Республики Сербской, для которых я живая легенда, искренне заплачут все те, кто всегда верил, что я непобедим. Сколько писем поддержки я получил за эти дни. Всегда буду любить вас. Мои внуки и внучка Мила, оставшиеся без деда, дочери и сын, не печальтесь, только вперед. Будьте горды мной. Дорогие мои коллеги, Мария, Боки, Брале, Кандо, Сунчица и Мацан, дорогие мои сестры, которые всегда верили в меня, прощайте. Любимая Ана, боевой друг и жена: будь храброй и сильной ради детей и внуков, там наверху однажды мы снова будем вместе. Отдельный привет моим друзьям в Нише. Последняя просьба, чтобы меня похоронили под "Марш на Дрину".

Доктор Лазич провел более 12 тысяч операций во время межэтнического конфликта на территории Боснии и Герцеговины (в 1992-1995 годах). Затем вернулся в Сербию, где в 1999 году боролся уже с последствиями варварских бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии.

В заключении хотелось бы процитировать слова, высеченные на памятнике сербским героям Первой мировой войны, установленном на горе Гучево: "Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение".