Прощание с легендой: от COVID-19 скончался сербский хирург Миодраг Лазич

Большой утратой для сербского народа смерть "отца сербской военной медицины" назвали президент Сербии Александр Вучич, член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент и премьер-министр Республики Сербской Желька Цвиянович и Радован Вишкович.
"Меня очень потрясла весть о смерти нашего героя в белом халате, жертвенного врача и хирурга. Мы в Республике Сербской никогда не забудем доктора Лазича", - отметил Милорад Додик.
Напомним, что Миодраг Лазич был инфицирован COVID-19 в начале апреля "на боевом посту". После выявления симптомов заболевания и получение положительных результатов тестирования, 64-летнего врача положили в инфекционное отделение родного для него Клинического центра в Нише, где он и скончался 14 апреля в 5 часов 30 минут.
На сайте Клинического центра города Ниш опубликовано прощальное письмо легендарного доктора, которое процитировал портал "РуСербия": "Я ушел честно и достойно. Как директор Центра скорой помощи, за два месяца до пенсии, я стоял перед своими людьми, дорогими докторами и медсестрами. Я стоял в первых рядах, не прятался, напротив, я был впереди всех, осознавая большой риск из-за всех моих болезней и возраста, но честь и гордость не позволяли мне спрятаться. Таким я был год на фронте в Краине, четыре года на фронте под Сараево и во время бомбежек НАТО. Я не хочу уйти тихо, хочу уйти таким, каким был всю жизнь, и это знают мои друзья, коллеги, семья. Все говорили мне, что надо отойти в сторону, но я бы этого себе никогда не простил. Мои любимые краишники, друзья из Республики Сербской, для которых я живая легенда, искренне заплачут все те, кто всегда верил, что я непобедим. Сколько писем поддержки я получил за эти дни. Всегда буду любить вас. Мои внуки и внучка Мила, оставшиеся без деда, дочери и сын, не печальтесь, только вперед. Будьте горды мной. Дорогие мои коллеги, Мария, Боки, Брале, Кандо, Сунчица и Мацан, дорогие мои сестры, которые всегда верили в меня, прощайте. Любимая Ана, боевой друг и жена: будь храброй и сильной ради детей и внуков, там наверху однажды мы снова будем вместе. Отдельный привет моим друзьям в Нише. Последняя просьба, чтобы меня похоронили под "Марш на Дрину".
Доктор Лазич провел более 12 тысяч операций во время межэтнического конфликта на территории Боснии и Герцеговины (в 1992-1995 годах). Затем вернулся в Сербию, где в 1999 году боролся уже с последствиями варварских бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославии.
В заключении хотелось бы процитировать слова, высеченные на памятнике сербским героям Первой мировой войны, установленном на горе Гучево: "Слава тому, кто родился и до конца жизни исполнял свое предназначение".