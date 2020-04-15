Дело об аварийной посадке самолета в Шереметьево передано в Генпрокуратуру

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СКР Светлана Петренко, Главным управлением по расследованию особо важных дел СК завершено расследование уголовного дела командира воздушного судна RRJ-95B Дениса Евдокимова. Летчика обвинили по статье 263 Уголовного кодекса РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба".

Напомним, трагедия произошла 5 мая прошлого года, и кадры горящего лайнера видела вся страна. По версии следствия, командир воздушного судна, следовавшего из Москвы в Мурманск, принял решение вернуть самолет в Шереметьево, после того как в него попала молния.

В СК говорят, что после возвращения в аэропорт вылета летчик "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево".

- Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и пять членов экипажа.

В рамках уголовного дела были проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. В ходе следствия также проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию, уверяет представитель ведомства.

Петренко говорит, что следователями и экспертами изучены данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на управляющие воздействия пилота. Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна.