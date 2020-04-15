Дело пилота сгоревшего при посадке Superjet передано в Генпрокуратуру

Следственный комитет РФ передал в Генеральную прокуратуру дело Дениса Евдокимова, пилота самолета Superjet-100, который загорелся при жесткой посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте СК.

Инцидент произошел 5 мая прошлого года. Самолет, выполнявший рейс в Мурманск, вынужденно вернулся в место вылета из-за технических проблем. В результате жесткой посадки воздушное судно выгорело почти полностью. Погиб 41 человек, еще 10 получили ранения.

Мужчина обвиняется в по статье УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба.

В заявлении отмечается, что "собрана достаточная доказательственная база", и далее дело направлено в Генпрокуратуру "для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".