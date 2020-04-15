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15.04.2020 09:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчина в Подмосковье проник в квартиру, в которой находились дети

Текст: Михаил Фалалеев
Ограбление квартиры, которое едва не закончилось травмированием, а то и гибелью детей, произошло в подмосковном Клину. Нападение было совершено на квартиру, где живет многодетная семья.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 45-летняя местная жительница находилась в момент ограбления в детской поликлинике вместе со своим младшим ребенком. В дверь ее квартиры позвонил неизвестный мужчина. В квартире были двое детей - 8 и 12 лет. Они и открыли дверь незнакомцу. Мужчина представился знакомым их матери и зашел в квартиру. Он украл ювелирные украшения и мобильный телефон, после чего скрылся. Вреда детям он не нанес - они были напуганы и даже не кричали.
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Полицейские задержали по месту проживания ранее неоднократно судимого 32-летнего местного жителя. В ходе обыска его квартиры обнаружены похищенные ювелирные украшения. Украденный телефон он успел продать. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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