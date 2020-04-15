Пенсионерка отдала 300 тысяч рублей мошеннику, который представился участковым

Дерзкий обман совершили мошенники в столичном районе Замоскворечье, уговорив 80-летнюю женщину отдать им деньги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на мобильный телефон пенсионерки позвонил неизвестный и представился местным участковым. Мужчина попросил женщину помочь в задержании группы мошенников, для чего якобы необходимо снять с банковского счета крупную сумму. По его словам, об этом узнают преступники, попытаются завладеть деньгами и будут задержаны с поличным.

Пожилая женщина была готова помочь полиции и отправилась в банк, где сняла 300 тысяч рублей, после чего вернулась домой. Вскоре ей перезвонил тот же абонент и сказал, что теперь необходимо срочно сбросить деньги с балкона, что она и сделала. Подобрав пакет, аферисты скрылись на автомобиле, однако пенсионерка успела запомнить его номер.

Сотрудники уголовного розыска задержали одного из соучастников на Байкальской улице. Похищенные деньги возвращены пожилой москвичке.