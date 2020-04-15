Против чиновников администрации Троснянского района Орловской области Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями. Поводом для расследования стали муниципальные контракты на покупку жилья ненадлежащего качества для сирот.

В дом на пустыре, больше похожий на сарай, кроме Оксаны и Алексея, остальные сироты заселяться не стали. Фото: Сергей Михайлов

К одноэтажному сиротскому дому в Тросне сразу и намертво приклеилось имя "барак". Хотя возведенное на окраине поселка строение на семь хозяев больше напоминает придорожный мотель, только без парковки. Двери каждой квартирки выходят на улицу, от хлипких крылечек к дороге ведут узкие, кое-как забетонированные дорожки. Дом облицован красивым белым сайдингом "под бревна" и накрыт зеленой кровлей из жестяной черепицы. Рядом с каждой дверью из стены торчит труба вентиляции и висит небольшой почтовый ящик.

Дощатое крыльцо ненадежно не только на вид.

- Хотя мы живем здесь всего два года, оно уже не раз ломалось. Ремонтируем своими силами, - рассказала 21-летняя Оксана Ловчева.

После интерната она устроилась работать на мясокомбинат, вышла замуж и хочет родить ребенка. Но не здесь - уж больно место неуютное.

За металлической входной дверью - маленькая прихожая с отопительным котлом. Дальше большая комната, ее окна выходят на задний двор. В углу раковина, рядом дверь в санузел. Риэлторы называют такую планировку "студия".

- Дом щитовой, из сэндвич-панелей, внутренние перегородки хлипкие, гипсокартонные. Перекрытия за натяжным потолком нет - стекловата и каркас крыши. Все сделано максимально бюджетно, из самых дешевых материалов, к тому же крайне некачественно, - владелец соседней квартиры Алексей Коростов ведет меня к отставшей от стены батарее. Она прикручена саморезами - отвалилась через месяц после вселения. Хозяин поддерживает отопительный прибор, чем может - надежно закрепить радиатор к тоненькой стене невозможно. Раковина по той же причине подперта палкой, повесить что-либо на стену нельзя - оборвется. Линолеум на полу не закреплен - он просто лежит на бетоне. На задний двор ведет неутепленная пластиковая дверь, для надежности снабженная шпингалетом.

Задний двор незаметно переходит в поле, на дальнем конце которого синеет лес. В администрации райцентра поле именуют "зоной перспективной застройки "поселок Молодежный" - под бурьяном, по словам чиновников, проложены необходимые коммуникации.

- Магазин далеко, улица не освещена, мусор выносить некуда, автобус не ездит. Мне здесь не нравится, - продолжает Оксана.

Дом для сирот был построен летом 2017 года всего за два месяца. Квартиры в нем муниципалитет приобрел по 1,05 миллиона рублей за штуку. При этом средняя цена "однушки" в этих краях - полмиллиона.

За каждую квартиру муниципалитет заплатил по миллиону рублей, хотя средняя цена "однушки" здесь - 500 тысяч

"Стоимость квартир определялась путем анализа рыночных цен", - стоит на своем замглавы района по экономике Ирина Писарева.

Знакомая риэлтор рассказала, что при госзакупках жилья нередко используется следующая схема: на популярных порталах публикуют объявления о продаже квартиры по нужной цене и делают скриншоты, которые и становятся основанием для оценки. А объявления затем снимают.

Квартиры приобретали у орловской фирмы "Гранит", заявленная сфера деятельности которой, - производство изделий из бетона. Несмотря на возбуждение уголовного дела, власти Тросны уверены, что все сделали правильно.

- Квартиры соответствуют условиям контракта. Большинство домов в Тросне щитовые, я тоже живу почти в таком же, - признался Александр Фроловичев, курирующий в районе социальную сферу.

После жалобы сирот в "бараке" побывали представители жилищной инспекции и прокуратуры. Первая криминала не усмотрела, вторая - нашла.

- Во время предварительной проверки были установлены нарушения в части муниципального контроля за сохранностью жилья. Главе района вынесено представление, - заключила прокурор Троснянского района Наталья Гаврилова.

Компетентно

Станислав Рывкин, юрист:

- К сожалению, ситуации с "зарабатыванием" чиновников на строительстве домов для сирот повторяются регулярно в различных регионах. Сироты относятся к высокоуязвимой социальной группе. Проблемы депривации, неготовности к защите своих прав и интересов сопровождают их после выхода из детских домов еще долго. Зачастую они даже не жалуются. Чаще всего в подобной ситуации следственные органы возбуждают дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). А обвиняемые в таком случае отделываются штрафами.