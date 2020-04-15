В Москве могут запустить доступный для всех сервис проверки пропусков

В Москве может появиться сервис, где любой горожанин перед выездом в город сможет проверить, действует ли его пропуск. Об этом ТАСС сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, пока проверить по номеру уже выданное разрешение нельзя. "Действительность пропусков проверяют только сотрудники правоохранительных органов или МАДИ, - отметил Немерюк. - Возможно, в скором времени это будет доступно и самим жителям, например, на портале mos.ru". Когда заработает онлайн-сервис, чиновник не уточнил.

Пропускная система, напомним, начала действовать в Москве 15 апреля. Оформить документ, разрешающий передвигаться по городу на личном и общественном транспорте, можно на портале mos.ru, через SMS-сервис 7377 или по телефону справочной службы: 8(495) 777-77-77.