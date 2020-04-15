В Москве мошенник обманул бизнесмена на 14 млн рублей при продаже масок

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Мошенник, выдававший себя за оптового поставщика фармацевтической продукции, получил от московского предпринимателя 14 миллионов рублей за 500 тысяч масок, после чего скрылся, сообщает kp.ru.
Бизнесмен рассказал оперативникам, что нашел поставщика в сети. Они встретились 1 апреля и договорились о приобретении полумиллиона масок по цене 28 рублей за штуку при полной предоплате. В этот же день предприниматель перевел мошеннику всю сумму, и больше тот на связь с ним не выходил.
Потерпевший 41-летний мужчина обратился с заявлением в полицию. Идет проверка, лжепоставщик объявлен в розыск.