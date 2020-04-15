В Москве мошенник обманул бизнесмена на 14 млн рублей при продаже масок

Мошенник, выдававший себя за оптового поставщика фармацевтической продукции, получил от московского предпринимателя 14 миллионов рублей за 500 тысяч масок, после чего скрылся, сообщает kp.ru.

Бизнесмен рассказал оперативникам, что нашел поставщика в сети. Они встретились 1 апреля и договорились о приобретении полумиллиона масок по цене 28 рублей за штуку при полной предоплате. В этот же день предприниматель перевел мошеннику всю сумму, и больше тот на связь с ним не выходил.

Потерпевший 41-летний мужчина обратился с заявлением в полицию. Идет проверка, лжепоставщик объявлен в розыск.