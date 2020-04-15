В Москве принудительно госпитализированы 200 человек с коронавирусом

В столице за сутки более 200 инфицированных, нарушивших режим самоизоляции, принудительно госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ОАТИ.

Речь идет о людях, которые имеют легкую форму заболевания коронавирусом. Врачи позволили им лечиться дома под наблюдением с помощью телемедицины. Таких в столице уже более 7 тысяч. На протяжении всего курса лечения такие больные находятся под пристальным наблюдением врачей. На лечение вне стационара заболевшим оформляется специальное согласие строго соблюдать карантин. Для контроля за тем, как они исполняют это обязательство, больным выдается специальный телефонный аппарат с приложением, которое позволяет отслеживать состояние пациента и нахождение его по месту домашнего лечения.

Тем не менее, всего лишь за последние сутки в Москве зафиксировано 213 нарушений. На всех нарушителей оформлены штрафы. Заболевшие доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском, Химках и Алтуфьево для дальнейшего принудительного лечения. Там они будут находиться под наблюдением специалистов до полного выздоровления.

Общая сумма штрафов составила более миллиона рублей.