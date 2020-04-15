В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. У всех них была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Умершие - пациенты от 48 до 86 лет. У всех были сопутствующие заболевания: гипертония, пиелонефрит, хронический гепатит С, сахарный диабет. У троих был хронический бронхит.

Штаб напоминает: москвичи обязаны соблюдать режима самоизоляции безотносительно возраста, но особенно важно это пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями.