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15.04.2020 22:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Текст: Сергей Бабкин

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.

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Как передает "Интерфакс", подозреваемого доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства. В то же время проверку начал и столичный ГСУ СК, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, стрелок и потерпевший выпивали. Между ними произошла ссора, и хозяин выстрелил гостю в ногу из охотничьего карабина.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире на Окской улице. Подозреваемый заперся в квартире, но полиции при поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать его. За жизнь раненого борются врачи.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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