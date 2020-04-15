В Москве задержан стрелок с Окской улицы

Сотрудники полиции сумели задержать 47-летнего мужчину, открывшего стрельбу в своей квартире на юго-востоке Москвы.

Как передает "Интерфакс", подозреваемого доставят в территориальный отдел полиции для разбирательства. В то же время проверку начал и столичный ГСУ СК, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительным данным, стрелок и потерпевший выпивали. Между ними произошла ссора, и хозяин выстрелил гостю в ногу из охотничьего карабина.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в квартире на Окской улице. Подозреваемый заперся в квартире, но полиции при поддержке бойцов Росгвардии удалось задержать его. За жизнь раненого борются врачи.