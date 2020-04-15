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15.04.2020 00:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве закроют платформу станции МЦД-2 "Каланчевская" в сторону Нахабино

Текст: Ирина Огилько

На закрытой платформе станции "Каланчевская" МЦД-2 "Курско-Рижский" не будут останавливаться электропоезда, следующие из Подольска в сторону Нахабино.

Как поясняют в департаменте транспорта столицы, закрытие платформы связано со строительными работами, которые проводят железнодорожные службы. При этом платформа станции "Каланчевская" в направлении Подольска будет работать в обычном режиме.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Чтобы доехать до станции "Каланчевская", пассажиры могут выйти на станции "Курская" МЦД-2, пересесть на станцию "Курская" Кольцевой линии метро и доехать до "Комсомольской". Либо доехать до станции "Рижская" МЦД, а затем пересесть на встречный поезд.

Напомним, что пересадка с МЦД на метро бесплатна в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда картой "Тройка".

Как предполагается, платформу откроют 6 мая 2020 года.

Напомним, что с 15 апреля необходимо оформить пропуск для поездки по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте. Для оформления документа, можно воспользоваться несколькими вариантами: позвонить по телефону Единой справочной службы правительства Москвы, зайти на портал мэра Москвы или отправить SMS на короткий номер 7377.

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