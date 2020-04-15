В столице задержали 200 нарушителей с "легким" COVID-19

Каждый день в столице растет число зараженных COVID-19. В среду прибавилось еще 1774 человека, а общее количество составляет уже почти 15 тысяч.

Начальник Главного контрольного управления города, министр правительства Москвы Евгений Данчиков рассказал "РГ": "К сожалению, усугубляют ситуацию в городе люди, которые обязаны сидеть дома на карантине. Лишь за последние сутки задержаны 213 таких нарушителей. Болезнь у них протекает в легкой форме. Поэтому врачи позволили им лечиться дома". Всех заболевших снабдили необходимыми препаратами, взяли под наблюдение с помощью телемедицины. Пациент в любой момент может связаться по видеосвязи с доктором и получить консультацию. Так лечатся в столице уже более 7 тысяч человек. От них самих требуется одно: не покидать квартиры, чтобы не подвергать риску ни свое здоровье, ни окружающих. Все пациенты не просто дали на это согласие - подписали его.

Каждому пациенту еще перед началом лечения специально вручают телефон, который будет сигнализировать о его перемещениях. А в департаменте информационных технологий есть служба, которая следит за соблюдением этими людьми режима. Но ведь полицейского у каждой квартиры с меткой COVID-19 не поставишь! Между тем видеокамеры зафиксировали уже 280 нарушителей карантина. Всех их задержали и отправили в обсервационный центр на принудительное долечивание.

Всех их, конечно же, оштрафовали. На первый раз - на 4 тысячи рублей в соответствии с КоАП Москвы. Но что эти деньги значат по сравнению с опасностью, которой они подвергают окружающих? И себя, не понимая, что "легкий" COVID-19 может запросто стать тяжелым. Именно так случилось с пятью из 280 беглецов, у которых в обсервационном центре резко ухудшилось состояние и их пришлось госпитализировать.