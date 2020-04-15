В годы войны его едва не убил фашистский офицер. Рожденный на Кубани, Артур Белашов большую часть жизни отдал Камчатке, сохранению традиций малых коренных народов. За это коряки прозвали его "белым шаманом".

Артур Белашов: У северян чистые сердца. У многих до конца жизни душа ребенка. Фото: Виктор Гуменюк

Вместо букваря

- Все самое лучшее у меня случилось здесь, на Камчатке. И только благодаря доброте, любви и терпению, - говорит Артур Изосимович Белашов.

В свои 82 он ясноглазый, сухопарый, быстрый в движениях. На голове густая шевелюра цвета "соль с перцем". Тихий голос, к которому прислушиваются многие.

Камчатец убежден, что "физика" его сохранилась благодаря спорту и… широте души.

- Я никогда не был злым. Если мог, то помогал людям или старался что-то сделать для них, - улыбаясь, замечает Артур Изосимович.

У него от отца высокий, почти двухметровый рост и редкое отчество. Тот ушел из семьи перед самой войной, оставив жену с тремя детьми. Больше Артур отца не видел.

В Майкоп, где они тогда жили, в августе 1942 года пришли фашисты. Холеный офицер с юрким денщиком заняли большую комнату в доме, а семью Белашовых вытурили в кухню и сенцы.

Как-то маленький Артур увидел немецкую зажигалку. Мальчишка из любопытства несколько раз чиркнул колесиком, но алый огонек не вспыхнул. Тут появился фашист и принялся избивать пацана.

- Мама услышала мой плач и коршуном набросилась на фрица. Швырнула его так, что он отлетел к стене. Не сомневаюсь, он бы нас убил, но в это время вбежал денщик, что-то пролаял на немецком, и они быстро ушли, - вспоминает Артур Белашов.

Война разорила жизнь Белашовых, мама с тремя детьми вынуждена была побираться. Ночевали по чужим углам и сеновалам. Чтобы не умереть с голоду, перекапывали уже убранные огороды, радовались редким картофелинам. Мальчик запомнил навсегда, что в их скромных котомках вместе с нехитрыми пожитками лежали три книги, в том числе том Шекспира. По нему старшая сестра научила Артура читать.

После войны он прошерстил все небогатые фонды окрестных библиотек. До сих пор помнит свое первое книжное потрясение: гоголевского "Тараса Бульбу". Несколько раз парень возвращался за повестью: перечитывал снова и снова.

Чистые сердцем

После школы еще несформировавшийся, жидковатый Артур пошел проходчиком на шахту. Труд был по-настоящему адским. Когда парень приходил со смены, "живыми" на его лице были только белки глаз и зубы. Все остальное - под толстым слоем копоти.

Артур рвался служить на флот, а его не призывали. У шахтеров была бессрочная бронь. Как-то он повстречал на улице двух офицеров в морской форме. Не выдержал, рассказал о своей мечте.

"Первый разряд по баскетболу и среднее образование, говоришь, у тебя?", - переспросил старший по званию. Получив утвердительный ответ, велел из дома никуда не отлучаться.

В Камчатку Артура Белашова влюбили книги. Первая из них - роман "Алитет уходит в горы"

Через три недели Артур Белашов здоровался со студеным морем в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, куда его привезла пропахшая потом солдатская "теплушка".

- Донбасс и флот сделали из меня мужчину! - признается Артур Изосимович.

После четырех лет службы он бросил якорь на Камчатке. Там жила его старшая сестра Тая. Та самая, которая научила читать по шекспировским строкам.

15 лет Артур Белашов прожил в одном из самых отдаленных и интересных районов края - Усть-Камчатском. Где витает дух командора Беринга, где дремлют пять красивейших вулканов, где вся жизнь крутится вокруг лосося.

Артур Белашов честно прошагал по ступенькам своей судьбы: от матроса до председателя райисполкома.

Говорит, что в Камчатку его влюбили книги. Первым в ряду стоял роман Тихона Семушкина "Алитет уходит в горы" - о настоящих коммунистах, которые на заре советской эпохи, не жалея жизни, встали на защиту коренных народов Чукотки.

Высшее образование Белашов получил заочно в хабаровском нархозе. Там он встретил свою судьбу. Его Тамара - наполовину эскимоска.

- Красавица! Увидел ее, и сразу обомлел, - вспоминает Артур Изосимович.

Его теща Уксима Ивановна была кавалером ордена Ленина. Она знала тундру как свою ладонь. Первая комсомолка среди эскимосов многие пятилетки была для своего народа настоящим стержнем.

Губернатор Аляски поздравлял ее с днем рождения. Соседом Уксимы Ивановны был чукотский писатель Юрий Рытхэу.

- Общение с ними напитали меня любовью к коренным народам. У северян чистые сердца. Многие до конца жизни имеют душу ребенка, - говорит Артур Изосимович.

Будучи вторым секретарем райкома партии, председателем райисполкома, Белашов много времени проводил в оленеводческих хозяйствах, у рыбаков и охотников.

- Со стариками в яранге лежал на шкурах. Мы пили чай и разговаривали о жизни. Так у них было принято. Первое время ко мне относились настороженно, даже просили переводчика для разговора. Потом я стал для них своим, - вспоминает Артур Изосимович.

Он запросто мог выступить с честным и нелицеприятным докладом о жизни и быте коренных малочисленных народов. Белашов вспоминает, как строились жилье, школы, дороги в районе, как он бился за то, чтобы выделенные средства доходили до отдаленных национальных сел.

"Яранга на асфальте"

Большая советская страна начала трещать по швам. Многие люди были растеряны. Они не понимали, как дальше жить. И больше всех - коренные малочисленные народы.

Артур Изосимович в то лихое время возглавил отдел по народностям Севера Камчатского обл­исполкома. Тогда и зародилось знаменитое на весь полуостров движение "Яранга на асфальте".

Многие коряки, эскимосы, ительмены, эвенки смогли получить высшее образование благодаря Белашову и его "Яранге". Идею создания некоммерческого фонда поддержал Госкомсевер. Белашов обошел золотодобытчиков, успешных бизнесменов, убеждая помочь мальчишкам и девчонкам, живущим за сотни километров от родных сел и стойбищ. Он пробил для них именные стипендии.

Часто молодые люди, вырвавшись из дома, в городе чувствовали волю вольную. И стремительно летели под откос жизни. Счету нет слезам и выслушанным душераздирающим исповедям. Сколько было замолвлено слов и взято обязательств.

Северяне Белашову верили. Помнили, как он приезжал в села и стойбища, как о нем уважительно отзывались в семьях.

Было у Артура Изосимовича железное правило: курящие автоматически лишаются стипендии фонда. "Радио тундры" работало безукоризненно, многие отказались от пагубной привычки. С той поры прошли десятилетия, а подопечные Артура Изосимовича до сих пор благодарят его за то, что привил им здоровый образ жизни.

Галя Уркачан училась тогда во Владивостоке, на журфаке Дальневосточного университета. Родные девочки жили в отдаленном районе Камчатки и помогать дочке-студентке не могли. Белашов предложил ей поддержку от "Яранги". Девчонка отказалась.

- Я выживу, другим-то еще трудней, - сквозь слезы объяснила она.

Выдержала! Стала известным камчатским журналистом, 30 лет поддерживала подвижничество Артура Белашова печатным словом.

- Жена безоговорочно все принимала. Меня порой сутками дома не было, а Тамара и словом не упрекнула, - вспоминает Артур Изосимович.

"Конечно, любовь! Только на ней, а еще на доброте все держится"

Не секрет, что в те трудные годы началась едва ли не эпидемия туберкулеза у малых народов. Десятки людей смогли победить болезнь благодаря Артуру Белашову. Он в тубдиспансер ходил как на работу, уговаривал, увещевал, помогал с лекарствами и вытирал слезы отчаяния.

- Особенно меня ждали дети. Сразу меня окружали, глазенки доверчивые, как у маленьких бельчат. Разве я мог их бросить? Как я мог не помочь?! - спрашивает он. Молчим.

Артур Белашов привозил в тубдиспансер артистов краевого кукольного театра. Дети, месяцами проходившие лечение, не дыша смотрели спектакль. Потом обязательно вместе пили чай.

Тогда его и прозвали "белый шаман". Это словосочетание он считает самой дорогой наградой в жизни.

Скрижали любви

Артур Белашов 33 года был членом коммунистической партии. Но атеистом так и не стал.

Тропинка к Богу была извилиста и терниста. Библию ему подарила старшая сестра. Книга муд­рости долгие годы стояла на полке в кабинете. Артур ее иногда доставал, полистывал и возвращал на место.

Однажды пожилая санитарка тубдиспансера, грузно опершись на швабру, посмотрела на него пристально и сказала: "Все, что вы делаете, - от Бога…".

- Эти простые слова стали для меня переломными. Они развернули меня к Нему, - тихо замечает Артур Изосимович.

Он до сих пор не понимает, как возникла идея составить альбом-каталог с портретами знаковых для Камчатского края людей.

- Было состояние между сном и явью, когда мелькнула мысль: а не попробовать ли? - вспоминает Артур Изосимович.

Из мимолетной идеи вырос уникальный проект "Скрижали Камчатки". Под обложкой 193 имени. Портреты и написанные живым слогом биографии первооткрывателей, мореплавателей, представителей духовенства, творческой интеллигенции, подвижников культуры народов Севера. Здесь же судьбы известных краеведов, меценатов, спортсменов и ученых.

Портреты героев книги написали камчатские художники, чаще всего по фотографиям. Образы получились настоящие, с очень точными и правдивыми деталями.

"Скрижали", составленные Артуром Белашовым, поражают глубиной и масштабом. Сколько замечательных людей! Начиная с Витуса Беринга и кончая актрисой уникального кукольного театра на нардах Татьяной Корсак. С митрополита Нестора до самобытной удивительной художницы корякского национального костюма Надежды Хелол.

Изумляет издательская деятельность Артура Белашова. За последние годы под его творческим и душевным патронатом вышло более 200 книг. Некоторые уникальные. Среди них бесспорно роман Георгия Протова "Камчадалы" и альбом этнографических работ "Мой остров" Сергея Пасенюка.

Артур Белашов замечает творческого человека, влюбляется и делает из него автора.

- Все получается благодаря моему другу, директору нашей типографии Виталию Тадли, - смущенно машет рукой Артур Изосимович.

У него жесткий до аскетизма распорядок жизни. Подъем в пять утра, обязательная работа с рукописями, звонки, общения, встречи. Не прекращается главный труд его души, от которого мир становится лучше, а люди - добрее, светлее и надежнее.

На мой прощальный вопрос "Что главное в жизни?" Артур Изосимович Белашов ответил, не задумываясь:

- Конечно, любовь! Только на ней, а еще на доброте все держится.

Справка "РГ"

Артур Белашов родился 1 марта 1938 года. С красным дипломом окончил Хабаровский институт народного хозяйства. Сформировал портретную галерею известных людей Камчатки. На протяжении многих лет пишет историю Камчатской епархии. Является одним из инициаторов создания музея истории православия на полуострове. Артур Изосимович - Почетный гражданин Усть-Камчатского района.

Прямая речь

Светлана Айгистова, министр культуры Камчатского края:

- Артура Изосимовича люблю всем сердцем. Он миссионер и просветитель по своей сути. Истинный патриот Камчатки, настоящий заступник малых коренных народов и традиционной культуры.

Созданная им энциклопедия человеческих судеб "Скрижали Камчатки" - бесценный дар не только для нашего региона, но и для всей России. Он удивительный собеседник, красивый мужчина с красивой душой, светлыми мыслями и благородными делами.