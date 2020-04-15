На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19

В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов, предприятие закрыли на карантин, всех сотрудников обследуют врачи.

"Первый заболевший получает кислородную поддержку, еще двум диагностировали воспаления, одна женщина находится в зоне риска. Сегодня их санавиацией доставят в магаданский инфекционный госпиталь", - отмечается в сообщении.

Всего в регионе официально у трех человек официально подтвержден COVID-19. Одна пациентка уже выздоровела и выписана из больницы.