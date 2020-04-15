В Бурятии бездомный ограбил и изнасиловал 16-летнюю школьницу

В Бурятии возбуждено уголовное дело об изнасиловании 16-летней школьницы и разбое. Преступление произошло вечером 11 апреля в Улан-Удэ.

Бездомный, обосновавшийся в коллекторе, увидел возвращавшуюся от друзей девушку.

"В руке у нее злоумышленник заприметил мобильный телефон, после чего, достав нож, подошел к жертве, приставил оружие к груди и насильно увел в расположенный неподалеку лес, где изнасиловал", - сообщает пресс-служба республиканского СУ СК РФ.

Затем он отобрал у нее смартфон, портативный аккумулятор и скрылся.

Правоохранители задержали 31-летнего нападавшего. После совершения преступления он сменил одежду, побрился, изменил походку. Во время обыска у него нашли похищенные вещи, а школьница уверенно его опознала.

Мужчине уже предъявлено обвинение. Решается вопрос о его аресте.