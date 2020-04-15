В Бурятии умерла вторая пациентка с коронавирусом

В Бурятии скончалась вторая пациентка, зараженная коронавирусом. Ей было 86 лет. Медики боролись за ее жизнь 17 суток.

- У женщины были тяжелые хронические сопутствующие заболевания, в первую очередь, сердечно-сосудистой системы. С первого дня госпитализации пациентку положили в реанимацию, шесть суток она была на аппарате ИВЛ, - рассказала министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Она отметила, что коррекция лечения пенсионерки проводилась московскими специалистами.

По данным на 15 апреля, в регионе зарегистрировано 100 зараженных COVID-19. Всего по стране подтверждено 21102 случая заболевания, 1694 человека выздоровели, 170 скончались.