В Якутии автоматически продлят удостоверения многодетных семей

В Якутии срок действия удостоверений многодетных семей будет автоматически продлен до октября.

Согласно действующему порядку, многодетным семьям, имеющим детей старше 18 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, удостоверения положено продлевать два раза в год - 1 марта и 30 сентября. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в сложившийся распорядок, и продлить документы успели далеко не все.

- Поскольку федеральным законодательством не урегулировано понятие многодетной семьи, на уровне республики в июне прошлого года был принят региональный закон. Считаю, что мы приняли его своевременно. В Якутии 29,4 тысячи таких семей, их число постоянно растет, и они нуждаются в поддержке. К примеру, авиабилеты у нас стоят очень дорого, но родителям многодетных семей, благодаря этому закону, проезд обходится значительно дешевле. На Дальнем Востоке действует субсидия членам таких семей. В Якутии предусмотрено немало иных мер поддержки, помогающих родителям ставить детей на ноги. Но неудобство в том, что другим категориям льготников никуда не надо ходить и собирать справки для подтверждения своего статуса. А вот многодетные семьи, имеющие на иждивении детей старше 18 лет, которые учатся очно, должны перерегистрироваться дважды в год, - рассказывает председатель парламентского комитета по делам семьи и детства Алена Атласова.

Она обратилась в республиканское министерство труда и социального развития с предложением пролонгировать действие этих документов. И выяснилось, что в ведомстве готовы пойти навстречу таким семьям.

Как сообщила заместитель министра Елена Теплякова, сейчас готовится проект приказа, согласно которому все выданные управлениями социальной защиты удостоверения и справки, срок действий которых истекает в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года, будут считаться действительными до 1 октября. Касается это и удостоверения многодетной семьи.

А главное, планируется вообще уйти от двухразовой перерегистрации многодетных семей, у которых дети старше 18 лет учатся очно. Региональные власти считают, что достаточно будет делать это раз в год.