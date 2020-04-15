В Якутии ввели карантин в вахтовом поселке

В Ленском районе Якутии строгий карантин введен в вахтовом поселке на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении.

Сделано это для предотвращения вспышки коронавирусной инфекции. Анализы пяти работников компании, у которых подозревают заражение, находятся на подтверждении в Якутске. Сами вахтовики получают лечение в инфекционной больнице. Часть людей из вахтового поселка авиарейсом вывезены в Ноябрьск (ЯНАО), сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

- Вчера ООО "Газпром добыча Ноябрьск" по нашей просьбе вывезло 23 работника предприятия, у которых были признаки ОРВИ и подозрение на коронавирус. В настоящее время вахтовый поселок, в котором проживает порядка 400 человек, находится на строгом карантине. Уверен, что при взаимодействии с оперативными штабами республики и Ленского района ПАО "Газпром" решит проблему ликвидации очага заражения, - отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Пресс-служба дочернего предприятия "Газпрома" подтвердила, что 23 человека с Чаяндинского месторождения доставлены в Ноябрьск. После осмотра вахтовиков медиками будет принято решение о дальнейшей стратегии и режиме лечения.

"Производственные мощности по добыче и подготовке газа на Чаяндинском месторождении работают в штатном режиме. Привлечение дополнительного вахтового персонала не предусматривается", - подчеркнули в пресс-службе.