В Забайкальском крае повысилась рождаемость

Значительный демографический рост зафиксировали в Забайкальском крае. В начале весны в регионе родилось на 168 малышей больше, чем за последний месяц зимы.

- Если в феврале было зарегистрировано 866 рождений, то в марте их уже было 1034. Также на 14 случаев больше установлений отцовства - 240. И на пять больше усыновлений и удочерений - 15 актов, - сообщили в пресс-службе краевого департамента ЗАГС.

Не исключено, что повышению роста рождаемости способствовало и введение новых мер поддержки, благодаря которым забайкальцы чувствуют большую уверенность в своем будущем. Так 1 января 2020 года была увеличена единовременная выплата на первого ребенка, она составила 25,6 тысячи рублей, при рождении второго ребенка в дополнение к федеральному выплачивается региональный материнский капитал в размере 184,9 тысячи рублей, предусмотрена ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет - 12,8 тысячи рублей.

Кроме того, в 2020 году, по поручению президента России Владимира Путина, семьи с детьми от трех до семи лет, в которых доход ниже прожиточного минимум, получат ежемесячную выплату.

Кстати

С наступлением весны в Забайкалье стали крепче и семейные узы. Люди реже разводились (на 13 пар меньше, чем в феврале) и чаще вступали в брак (на пять новых семей больше).