В Забайкальском крае повысилась рождаемость

Новости

Коронавирус обнаружен еще у 12 прибывших из РФ в КНР граждан 05:33
В Приморье на Пасху из-за коронавируса закроют храмы 05:25
В США за минувшие сутки коронавирус унес рекордное число жизней 05:21
В Бурятии подтверждено 100 случаев заражения COVID-19 05:17
Зарплату руководства в "АЛРОСА" снизили на 20 процентов 05:11
В Бурятии умерла вторая пациентка с коронавирусом 04:49
ООН: США выбрали неподходящее время для приостановки финансирования ВОЗ 04:40
Испытатель вакцины от коронавируса поделилась ощущениями от инъекции 04:19
Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом 04:05
В Приморье возобновили обучение детей в малокомплектных школах 03:40
На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19 03:29
Глава МИД Турции озвучил условие для покупки систем ПРО у США 03:13
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения 02:58
SpaceX отложила намеченный на четверг запуск 60 спутников Starlink 02:47
Глава компании Amazon за сутки разбогател на шесть миллиардов долларов 01:53
Смогут ли дорожные камеры в Москве выявлять водителей без пропусков 01:46
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом 01:32
Министр здравоохранения пояснил, когда улучшится ситуация с коронавирусом 01:15
РФ и РБ не выявили изменений радиационной обстановки из-за пожаров у ЧАЭС 00:55
В Калининградской области ввели пропуска для передвижения по региону 00:41
В Москве закроют платформу станции МЦД-2 "Каланчевская" в сторону Нахабино 00:37
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом 00:22
РПЦ призвала выставить в окна на Пасху фонарики вместо опасных свечей 00:05
Заболеваемость COVID-19 в Москве перестанет расти через неделю 14.04.2020
Госдеп США сообщил о первом случае смерти дипломата из головного офиса 14.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
В "РГ" обсудят, как преодолеть стресс при длительном пребывании дома
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
Как будет работать система слежения за контактами зараженных
15.04.2020 05:37
Проект: В регионах

В Забайкальском крае повысилась рождаемость

Текст: Дина Непомнящая
Значительный демографический рост зафиксировали в Забайкальском крае. В начале весны в регионе родилось на 168 малышей больше, чем за последний месяц зимы.
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края

- Если в феврале было зарегистрировано 866 рождений, то в марте их уже было 1034. Также на 14 случаев больше установлений отцовства - 240. И на пять больше усыновлений и удочерений - 15 актов, - сообщили в пресс-службе краевого департамента ЗАГС.

Фото: Пресс-служба правительства Забайкальского края
В шести районах Забайкалья построятся новые корпуса детских садов

Не исключено, что повышению роста рождаемости способствовало и введение новых мер поддержки, благодаря которым забайкальцы чувствуют большую уверенность в своем будущем. Так 1 января 2020 года была увеличена единовременная выплата на первого ребенка, она составила 25,6 тысячи рублей, при рождении второго ребенка в дополнение к федеральному выплачивается региональный материнский капитал в размере 184,9 тысячи рублей, предусмотрена ежемесячная выплата на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет - 12,8 тысячи рублей.

Кроме того, в 2020 году, по поручению президента России Владимира Путина, семьи с детьми от трех до семи лет, в которых доход ниже прожиточного минимум, получат ежемесячную выплату.

Кстати

С наступлением весны в Забайкалье стали крепче и семейные узы. Люди реже разводились (на 13 пар меньше, чем в феврале) и чаще вступали в брак (на пять новых семей больше).

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Роспротребнадзоре назвали процент бессимптомных заражений коронавирусом
Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны
Кабмин приостановил ограничения на торговлю медицинскими масками
В Москве аннулируют 900 тысяч оформленных пропусков