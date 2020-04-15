Зарплату руководства в "АЛРОСА" снизили на 20 процентов

Для сокращения издержек из-за влияния пандемии коронавируса на алмазный рынок аппарат управления компании "АЛРОСА" переведен на четырехдневную рабочую неделю с сокращением зарплат на 20 процентов.

Как сообщила пресс-служба алмазодобывающей компании, на четырехдневную неделю переведено все высшее руководство. Эта мера затронула почти весь аппарат управления как в Якутии (городе Мирном), так и в Москве. На неполную рабочую неделю будут переведены так же аппараты управления всех структурных подразделений.

Четырехдневная рабочая неделя для управленцев пока введена до конца апреля. В зависимости от развития ситуации она может быть продлена.

Руководитель компании Сергей Иванов отметил, что "на сегодняшний день производство и торговля в отрасли практически остановились".

- В связи с этим "АЛРОСА" ищет возможности для сокращения расходов без ущерба для основного производства и рабочего коллектива, - подчеркнул он.