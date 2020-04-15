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15.04.2020 08:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Рошаль призвал прекратить преследовать врачей из-за эпидемии COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Медики сейчас действуют в условиях форсмажора, к такой пандемии не была готова ни одна страна, и нельзя из-за вспышки инфекции делать крайними врачей, считает президент Национальной медицинской палаты, известный детский хирург Леонид Рошаль. Он подписал обращение в Следственный комитет России в связи с ситуацией в республиканской больнице в Уфе, где заразились COVID-19 несколько десятков врачей и пациентов.

Вот это обращение:

"Мы не думали, что такое возможно, но это случилось. В период эпидемии первыми, кто начал действия против врачей, работающих на передовой в нашей стране, оказались следователи Башкортостана, которые организовали в Уфе "доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) среди медицинского персонала и пациентов больницы". Главный врач этой больницы Эльза Сыртланова - профессор, доктор медицинских наук, терапевт, недавно заняла пост главного врача. Она - одна из опытных главных врачей Республики.

Главврач больницы в Коммунарке вылечился после заражения коронавирусом

С самого начала Сыртланова находится в потенциальном очаге инфекции вместе со всеми пациентами и со всем медперсоналом, внутри закрытой больницы. Она, как и другие работники, подвергает себя опасности заразиться и умереть. Доктор Сыртланова вместе с врачами продолжает биться за здоровье людей, организовывает оказание медицинской помощи из того, что есть в наличии. Убеждает других врачей не опускать руки и работать на благо пациентов!

Как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления? С нашей точки зрения, это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации. На вопрос "все ли сделал главный врач в этой ситуации?" должны ответить, прежде всего, представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава.

Медики действуют сегодня в условиях форс-мажора, к такой пандемии не был готов весь мир. Как можно в сложившейся ситуации вновь делать крайними врачей, которые грудью встали на защиту людей? Давайте теперь мы обвиним задним числом всех врачей, которые не смогли спасти больных от холеры, оспы и настоящей инфекции. Что будет дальше? Начнут заводить уголовные дела на врачей, у которых погибали больные от этого вируса? Так мы далеко уйдем.

Мы призываем Центральный Следственный комитет России оценку действиям башкирских следователей и прекратить доследственную проверку Республиканской клинической больницы

Леонид Рошаль,

президент Союза "Национальная медицинская палата".

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