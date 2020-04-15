Новости

Лавров посоветовал россиянам не отправлять своих детей на обучение в США 20:36
ВТБ провел первую в России онлайн-выдачу ипотеки 20:35
Сергей Лавров рассказал, как часто он сдает тест на коронавирус 20:17
Бывший зампосла КНДР стал южнокорейским депутатом 20:13
Секретарь Совета Безопасности Беларуси посетил предприятия медтехники 20:08
Третий пакет мер поддержки бизнеса стоил бюджету Москвы почти 19 миллиардов 20:03
Спасенных под Петербургом нерп и тюленей стали селить в плавучие дома 19:33
Курс доллара превысил 75 рублей 19:22
В Петербурге запустили виртуальные прогулки по городу 19:16
Медведев: В ряде отраслей экономики наблюдается коллапс из-за COVID-19 19:14
Аксенов объяснил, почему агенты Украины в Крыму обречены 19:04
Тяжелое течение COVID-19 связали с уровнем ферритина в организме 19:00
Премьер-министр Новой Зеландии урезала зарплаты членам правительства 18:56
Эпидемиолог Минздрава рассказал, когда заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 18:45
Кремль рассмотрит просьбу ветеранов перенести Парад Победы 18:39
Рошаль: Все больницы должны выделить "чистые" и "грязные" зоны 18:35
В Дании частично открылись школы и детские сады 18:29
Врачу Мясникову поручили информировать россиян о ситуации с коронавирусом 18:28
Почему Минск увеличил в два раза экспорт продукции в Душанбе 18:19
Спортсмены в США будут сдавать допинг-тесты по видеосвязи 18:14
Госдума рассмотрит проект о преподавании студентов в школах 18:14
Toyota начала продажи Land Cruiser 200 в ретро-стиле 18:14
Ученые Мурманской области запустят онлайн-лекторий 18:08
В ГД предложили обязать школы установить технические системы безопасности 18:05
В МЭР предложили перенести новые правила экзаменов на водительские права 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
15.04.2020 19:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главврач крайний?

Следственный комитет начал проверку по факту заражения COVID-19 в клинической больнице Башкирии
Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 83(8137)
В непринятии мер по предупреждению распространения вирусной инфекции подозревают ее главного врача.

Напомним, крупнейшее лечебное учреждение Башкирии - Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова - стала очагом распространения новой коронавирусной инфекции. Больницу закрыли на двухнедельный карантин. Отрезанными от внешнего мира остались не менее 1200 медработников и пациентов. Первые тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат у 170 человек.

В Башкирии умерли еще два пациента с коронавирусом

И сразу после объявления карантина пошли разговоры о том, что вспышку коронавирусной инфекции можно было предупредить. Мол, главврача РКБ Эльзу Сыртланову за несколько дней до этого проинформировали о случаях "странных пневмоний", которыми заболели сотрудники. Однако она якобы ограничилась советами соблюдать обычные меры предосторожности.

Поначалу из-за закрытых дверей клиники по разным каналам поступала противоречивая информация. То говорили о том, что люди там голодают, то нет средств защиты и гигиены. Масла в огонь добавили интервью заведующей ревматологическим отделением РКБ Риммы Камаловой, которая рассказала о сложившейся ситуации. В частности, о том, что ее сотрудники тоже болеют, но тем не менее работают.

После объявления карантина пошли разговоры, что вспышку инфекции можно было предупредить

Глава республики Радий Хабиров побывал в больнице. По его мнению, обстановка там нелегкая: "Было много шума, гама. Но я бы не драматизировал. Очень достойно ведут себя медики".

Мнение

Леонид Рошаль, Президент Национальной медицинской палаты

- Мы не думали, что такое возможно, но это случилось. В период эпидемии впервые обвинили врачей, работающих на передовой... Мне непонятно, как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления? Со здравой точки зрения это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации. На вопрос "все ли сделал главный врач в этой ситуации?" должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального минздрава. Как можно в сложившейся ситуации вновь делать крайними врачей, которые грудью встали на защиту людей? Давайте теперь мы обвиним задним числом всех врачей, которые не смогли спасти больных от холеры или оспы. Так мы далеко уйдем...

Подготовила Ирина Невинная

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве приняли третий пакет мер поддержки бизнеса
ВОЗ перечислила условия, при которых страна может отменять карантин
Дело об аварийной посадке самолета в Шереметьево передано в Генпрокуратуру
Благодатный огонь передадут в храмы РПЦ после окончания самоизоляции
В России в I квартале стало меньше убийств, разбоев и грабежей
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе