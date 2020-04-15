В непринятии мер по предупреждению распространения вирусной инфекции подозревают ее главного врача.

Напомним, крупнейшее лечебное учреждение Башкирии - Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова - стала очагом распространения новой коронавирусной инфекции. Больницу закрыли на двухнедельный карантин. Отрезанными от внешнего мира остались не менее 1200 медработников и пациентов. Первые тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат у 170 человек.

И сразу после объявления карантина пошли разговоры о том, что вспышку коронавирусной инфекции можно было предупредить. Мол, главврача РКБ Эльзу Сыртланову за несколько дней до этого проинформировали о случаях "странных пневмоний", которыми заболели сотрудники. Однако она якобы ограничилась советами соблюдать обычные меры предосторожности.

Поначалу из-за закрытых дверей клиники по разным каналам поступала противоречивая информация. То говорили о том, что люди там голодают, то нет средств защиты и гигиены. Масла в огонь добавили интервью заведующей ревматологическим отделением РКБ Риммы Камаловой, которая рассказала о сложившейся ситуации. В частности, о том, что ее сотрудники тоже болеют, но тем не менее работают.

После объявления карантина пошли разговоры, что вспышку инфекции можно было предупредить

Глава республики Радий Хабиров побывал в больнице. По его мнению, обстановка там нелегкая: "Было много шума, гама. Но я бы не драматизировал. Очень достойно ведут себя медики".

Мнение

Леонид Рошаль, Президент Национальной медицинской палаты

- Мы не думали, что такое возможно, но это случилось. В период эпидемии впервые обвинили врачей, работающих на передовой... Мне непонятно, как можно в такой ситуации принимать решение о доследственной проверке по признаку уголовного преступления? Со здравой точки зрения это не выдерживает критики. И полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации. На вопрос "все ли сделал главный врач в этой ситуации?" должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального минздрава. Как можно в сложившейся ситуации вновь делать крайними врачей, которые грудью встали на защиту людей? Давайте теперь мы обвиним задним числом всех врачей, которые не смогли спасти больных от холеры или оспы. Так мы далеко уйдем...

Подготовила Ирина Невинная