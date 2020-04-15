Новости

"Песни Победы" прозвучат на телеканале "Москва 24" 15:32
NASA показало снимок "дракона" на поверхности Марса 15:31
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от умершего 15:30
Появился первый арт "Доктора Стрэнджа 2" от Сэма Рэйми 15:26
СК обнародовал видео авиакатастрофы в Шереметьево 15:23
МИД Кубы: Решение США о прекращении финансирования ВОЗ - эгоизм 15:22
Как правильно проветривать квартиру на самоизоляции 15:20
Сергей Шнуров заявил, что болен коронавирусом 15:18
Под Калининградом пенсионерка заплатила мошеннику за самоизоляцию 15:17
Конькобежец Кулижников помог доставить продукты пенсионерам 15:09
В Пермском крае мужчина похоронил убитую жену на кладбище для животных 15:05
В Вяземском дома престарелых COVID-19 заболели 83 человека 15:02
Угнанный Toyota Land Cruiser нашли спустя 18 лет 15:01
Жительница Татарстана отомстила соседке, заявив о ее заражении 15:00
Автор "Тихого места" может перезапустить "Фантастическую четверку" 14:52
В Рязани ушла из жизни актриса драмтеатра Надежда Кроткова 14:49
Турецкие национальные электромобили одобрены в Европе 14:47
Ветераны ВОВ просят президента перенести парад Победы 14:42
Ветеринар рассказал, как не заболеть COVID-19 после прогулки с животным 14:42
Легендарную "Катюшу" установят у Кургана Славы под Минском 14:40
Солисты воронежской филармонии начали давать концерты из дома 14:40
МЭА ожидает падение спроса на нефть до уровня 1995 года 14:39
Президент ФНЛ рассказал об истинных причинах снятия "Армавира" 14:39
Вологодский суд впервые оштрафовал жителя за нарушение самоизоляции 14:35
Жительница Кузбасса "замаскировала" запой под карантин 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как получить пропуск по SMS
Как получить пропуск по SMS
15.04.2020 15:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Пермском крае мужчина похоронил убитую жену на кладбище для животных

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В городе Березники Пермского края задержан местный житель, которого обвиняют в совершении убийства свой жены.

Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в полицию обратилась 38-летняя жительница Березников, которая сообщила об исчезновении своей сестры. Было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования в совершении убийства без вести пропавшей женщины был изобличен ее муж. По данным следствия, в своей квартире на почве неприязненных отношений обвиняемый он задушил свою супругу, после чего вывез и закопал ее тело на кладбище домашних животных.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводится несколько судебных экспертиз и осуществляется допрос свидетелей.

Происшествия Преступления Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Цена российской нефти Urals опустилась ниже 20 долларов за баррель
Кремль не поддержал Трампа в критике ВОЗ
Дело об аварийной посадке самолета в Шереметьево передано в Генпрокуратуру
Собянин сообщил об устранении очередей в метро
В России остался только один регион без COVID-19
Верховный суд отменяет штрафы водителям, наказанным с помощью гаджетов
Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе