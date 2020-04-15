В Пермском крае мужчина похоронил убитую жену на кладбище для животных

В городе Березники Пермского края задержан местный житель, которого обвиняют в совершении убийства свой жены.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, в полицию обратилась 38-летняя жительница Березников, которая сообщила об исчезновении своей сестры. Было возбуждено уголовное дело, в ходе его расследования в совершении убийства без вести пропавшей женщины был изобличен ее муж. По данным следствия, в своей квартире на почве неприязненных отношений обвиняемый он задушил свою супругу, после чего вывез и закопал ее тело на кладбище домашних животных.

В настоящее время обвиняемый заключен под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводится несколько судебных экспертиз и осуществляется допрос свидетелей.