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15.04.2020 13:26
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителя Ульяновска оштрафуют за фейк о заболевших COVID-19 десантниках

Текст: Алексей Юхтанов
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Штраф ожидает жителя Ульяновска за распространение фейка о зараженных COVID-19 десантниках, сообщают в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

Фото: iStock
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В понедельник был составлен протокол в отношении 48-летнего жителя Заволжского района областного центра, который вечером 9 апреля под постом ульяновского губернатора Сергея Морозова в "Вконтакте" распространял недостоверные факты о количестве заболевших коронавирусом в Ульяновской области.

Ульяновец написал, что в центральную горбольницу госпитализированы 60 военнослужащих дислоцированной в городе 31 отдельной десантно-штурмовой бригады, причем семеро из них якобы скончались. Информация не соответствует действительности. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму составили протокол по части 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Теперь нарушитель должен будет выплатить штраф в размере от тридцати до ста тысяч рублей.

Общество Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Распространение коронавируса COVID-19

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