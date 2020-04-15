Жителя Ульяновска оштрафуют за фейк о заболевших COVID-19 десантниках

Штраф ожидает жителя Ульяновска за распространение фейка о зараженных COVID-19 десантниках, сообщают в региональном оперативном штабе по коронавирусу.

В понедельник был составлен протокол в отношении 48-летнего жителя Заволжского района областного центра, который вечером 9 апреля под постом ульяновского губернатора Сергея Морозова в "Вконтакте" распространял недостоверные факты о количестве заболевших коронавирусом в Ульяновской области.

Ульяновец написал, что в центральную горбольницу госпитализированы 60 военнослужащих дислоцированной в городе 31 отдельной десантно-штурмовой бригады, причем семеро из них якобы скончались. Информация не соответствует действительности. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму составили протокол по части 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Теперь нарушитель должен будет выплатить штраф в размере от тридцати до ста тысяч рублей.