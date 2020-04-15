Жительница Татарстана отомстила соседке, заявив о ее заражении

В Альметьевске женщина вызвала скорую помощь 65-летней соседке, сообщив, что та, якобы, болеет коронавирусом. Об этом сообщает МВД РФ по РТ.
По указанному адресу прибыли полицейские и выяснили, что звонившая таким образом решила отомстить пенсионерке. Она пояснила, что соседка часто жалуется на нее участковому.
Как оказалось, ранее телефонная хулиганка привлекалась к уголовной ответственности по "наркотической" статье.
За ложный вызов на женщину завели административное дело.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.